موزه آب در آذربایجان شرقی راه اندازی می شود

ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از این اقدام را حفظ ، احیاء و معرفی آثار و ابنیه مربوط به صنعت آب جهت ارج نهادن به شایستگی و نبوغ پیشینیان در این زمینه اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، موزه آب آذربایجان شرقی در زمینی به وسعت هشت هزار و 500 مترمربع در ضلع جنوبی کنار گذر شهید کسایی، ابتدای مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) در مجاورت مخازن 75 هزار مترمکعبی طرح آبرسانی تبریز در دست احداث است.

هاشمی یادآور شد: موزه آب آذربایجان شرقی از نظر وسعت و سبک طراحی آن پس از موزه آب " پردیسان " تهران که در دست ساخت می باشد ، دومین موزه آب کشور محسوب می شود.

وی ابراز امیدواری کرد موزه آب استان به دلیل عناصر در نظرگرفته شده، در طراحی و چشم انداز زیبای آن بتواند علاوه بر ایفای نقش موثر در جذب گردشگر برای آذربایجان شرقی به عنوان پارک علمی نیز در آشناسازی دانش آموزان و دانشجویان با مقوله آب به عنوان حیاتی ترین ماده مورد نیاز برای تداوم زندگی بشر ، ایفا نقش کند.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی اضافه کرد: در موزه آب استان، سازه های قدیمی و جدید مربوط به صنعت آب کشور به خصوص استان به صورت مدل های هیدرولیکی و ثابت و همچنین ادوات فنی و مهندسی و ملزومات و اشیای مرتبط با بخش آب از هزاره اول قبل از اسلام تا 50 سال اخیر در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده می شود.