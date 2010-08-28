پایه های سنگی قاجاریه به مجموعه ائل گولی تبریز بازگشت

تبریز - خبرگزاری مهر: پایه های سنگی مربوط به دوران قاجار که در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه نصب شده بود با تلاش سازمان پارکها و فضای سبز و در راستای حفظ و اعتلای تاریخی مجموعه تفریحی و توریستی ائل گولی، به این پارک باز گردانده شد.