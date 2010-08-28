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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

پایه های سنگی قاجاریه به مجموعه ائل گولی تبریز بازگشت

پایه های سنگی قاجاریه به مجموعه ائل گولی تبریز بازگشت

تبریز - خبرگزاری مهر: پایه های سنگی مربوط به دوران قاجار که در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه نصب شده بود با تلاش سازمان پارکها و فضای سبز و در راستای حفظ و اعتلای تاریخی مجموعه تفریحی و توریستی ائل گولی، به این پارک باز گردانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، این پایه های سنگی که مدتها پیش به دلایل نامعلوم از این پارک ناپدید شده بود سرانجام با همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه به محل اصلی خود در پارک ائل گولی بازگردانده شد.

فرم منشوری این پایه ها، ‌قاعده چند ضلعی و سرستون های مقرنس یکنواخت مثلثی شکل از ویژگی های اصلی و شاخص این ستون ها بشمار می رود.

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان تاریخ تقریبی این ستون های سنگی را به دوران صفویه یا قاجاریه نسبت داده اند.

شایان ذکر است این سرستون ها در حال حاضر در جلوی ساختمان جدید الاحداث سازمان پارکها و فضای سبز ائل گولی نصب شده که جلوه خاصی به محیط اطراف این پارک بخشیده است.

کد مطلب 1141329

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