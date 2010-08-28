پایه های سنگی قاجاریه به مجموعه ائل گولی تبریز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، این پایه های سنگی که مدتها پیش به دلایل نامعلوم از این پارک ناپدید شده بود سرانجام با همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه به محل اصلی خود در پارک ائل گولی بازگردانده شد.
فرم منشوری این پایه ها، قاعده چند ضلعی و سرستون های مقرنس یکنواخت مثلثی شکل از ویژگی های اصلی و شاخص این ستون ها بشمار می رود.
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان تاریخ تقریبی این ستون های سنگی را به دوران صفویه یا قاجاریه نسبت داده اند.
شایان ذکر است این سرستون ها در حال حاضر در جلوی ساختمان جدید الاحداث سازمان پارکها و فضای سبز ائل گولی نصب شده که جلوه خاصی به محیط اطراف این پارک بخشیده است.
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