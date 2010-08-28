افزایش 45 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در سازمان آموزش تراکتورسازی ایران

حمید عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در حال حاضر هزار و 770 نفر در سازمان آموزش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به تحصیل مشغول هستند که جذب هزار نفر از این تعداد در سال جاری انجام یافته است.

وی اظهار داشت: در سال جدید تحصیلی برای اولین بار ثبت نام دانشجویان در سازمان آموزش گروه صنعتی تراکتورسازی در 17 رشته موجود به صورت اینترنتی صورت گرفت و تحول اساسی در عملکرد این سازمان ایجاد کرد

عیوضی ادامه داد: در طول سال گذشته و دو ماه سال جاری 370 دوره کوتاه مدت و به میزان 158 هزار نفر ساعت در سازمان آموزش تراکتورسازی ایران برگزار گردیده که در آنها پنج هزار و 100 نفر حضور داشته اند.

وی افزود : سازمان آموزش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در این مدت همچنین تعداد 30 سمینار آموزشی برای 640 نفر برگزار و در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه نیز780 نفر کارآموز پذیرش کرد که 410 نفر آنها از دانشگاه و بقیه از هنرستان ها بودند.

رئیس سازمان آموزش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در خاتمه بر لزوم ادامه برنامه سازماندهی فضاهای آموزشی ، تعیین تکلیف اقلام مازاد و برگزاری دوره های جدید کاردانی و کارشناسی در رشته های مختلف از قبیل مربیگری فوتبال، بیمه و فن آوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد.

عیوضی یادآور شد: سازمان آموزش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با برخوداری از 29 نفر نیروی انسانی ، 28 کلاس آموزشی، دو سالن کنفرانس، هفت کارگاه آموزشی و شش آزمایشگاه خدمات آموزشی را علاوه بر کارکنان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور نیز ارائه می دهد.