۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

دانش‌‌آموزان آذربایجان شرقی اینترنتی ثبت نام می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از اجرای طرح ثبت‌نام اینترنتی دانش‌‌آموزان در آذربایجان شرقی خبر داد.

فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با بیان اینکه در حال حاضر تمام ثبت‌نام‌ها از این طریق صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در این روش امکان رصد شرایط ثبت‌نام توسط عالی‌ترین مسائل وزارت تا مدیران استانی و شهرستان فراهم است و می‌توان روند ثبت‌نام را به خوبی مدیریت کرد.

رضایی اضافه کرد: در این روش تمام اطلاعات دانش‌آموز درسیستم وارد می‌شد و تحولی مثبت در این زمینه به شمار می‌رود.

وی با اشاره بر ضرورت کارآمدی سیستم آموزش و پررورش گفت: کارآمدی در حوزه عمران آموزش و پرروش از نظر کمی و کیفی به شدت مورد توجه است و اثرات مطلوب این سرمایه‌گذاری و تلاش در سال‌های آینده مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش نرم‌افزاری و کیفیت بخشی به خدمات آموزشی تحولات شگرفی در نظام آموزش و پروررش رخ داده است و ساختار آموزش و پرروش متحول شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: آموزش و پرورش در حال حاضر توجه خاصی به احداث مجتمع‌های آموزشی دارد و دانش‌آموزان از مقطع دبستان تا پیش دانشگاهی در یک مجتمع مشغول به تحصیل خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد:‌ در این مجتمع‌ها امکانات گسترده فرهنگی و ورزشی برای دانش‌آ‌موزان مقاطع مختلف فراهم است.

رضایی، احداث مجتمع‌های آموزشی در روستاها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: این مجتمع‌ها در راستای کیفیت‌بخشی به خدمات آموزشی در روستاها ایجاد می‌شود.

