فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با بیان اینکه در حال حاضر تمام ثبتنامها از این طریق صورت میگیرد، اظهار کرد: در این روش امکان رصد شرایط ثبتنام توسط عالیترین مسائل وزارت تا مدیران استانی و شهرستان فراهم است و میتوان روند ثبتنام را به خوبی مدیریت کرد.
رضایی اضافه کرد: در این روش تمام اطلاعات دانشآموز درسیستم وارد میشد و تحولی مثبت در این زمینه به شمار میرود.
وی با اشاره بر ضرورت کارآمدی سیستم آموزش و پررورش گفت: کارآمدی در حوزه عمران آموزش و پرروش از نظر کمی و کیفی به شدت مورد توجه است و اثرات مطلوب این سرمایهگذاری و تلاش در سالهای آینده مشخص میشود.
وی ادامه داد: در بخش نرمافزاری و کیفیت بخشی به خدمات آموزشی تحولات شگرفی در نظام آموزش و پروررش رخ داده است و ساختار آموزش و پرروش متحول شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: آموزش و پرورش در حال حاضر توجه خاصی به احداث مجتمعهای آموزشی دارد و دانشآموزان از مقطع دبستان تا پیش دانشگاهی در یک مجتمع مشغول به تحصیل خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: در این مجتمعها امکانات گسترده فرهنگی و ورزشی برای دانشآموزان مقاطع مختلف فراهم است.
رضایی، احداث مجتمعهای آموزشی در روستاها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: این مجتمعها در راستای کیفیتبخشی به خدمات آموزشی در روستاها ایجاد میشود.
