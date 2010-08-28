20 پرونده قتل در آذربایجان شرقی حل و فصل شد

رضا مسعودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 211 هزار پرونده ورودی به این شوراها طی سال گذشته، تنها 72 مورد آن منجر به حکم زندان مجرمین شده است.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده های رسیدگی شده در این شوراها، 300 فقره مربوط به طلاق با صلح و سازش مختومه و از وقوع این ناهنجاری اجتماعی جلوگیری شد.

وی با تاکید بر نقش مهم این شوراها در کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به دادگستری، تصریح کرد: این شوراها از بدو تاسیس منشاء خدمات مفید و موثری بوده که مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات فی مابین و استفاده از ریش سفیدان برای حل اختلافات از آن جمله است.

مسعودی فر گفت: هم اکنون تنها 12 نفر زندانی مربوط به پرونده های شوراهای حل اختلاف استان وجود دارد که به دلیل نوع جرایم آنها، امکان آزادی آنان وجود ندارد.

رییس شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی ، تقویت، ساماندهی و ارتقای کیفی و همچنین بهره مندی از ریش سفیدان و افراد تحصیل کرده در شوراهای حل اختلاف استان را از جمله برنامه های اولویت دار این نهاد در سال جاری بیان کرد.