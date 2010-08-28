شهرداران کشور خواستار مسکوت ماندن قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرضا نوین افزود: به دنبال تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی مواد سه و پنج قانون بیمه های تامین اجتماعی مصوب سال 86 مجلس که در بودجه سال 87 اجرای آن متوقف شده بود و اخیرا در اردیبهشت جاری اجرای آن با 30 برابر افزایش ابلاغ گردیده، با توجه به تبعات منفی این موضوع در روند اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری ها، شهرداران کشور در نامه ای مشترک خطاب به رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن اجرای این قانون شدند.

شهردار تبریز افزود: با توجه به اینکه به موجب قانون و آئین نامه های اجرایی آن، صرفنظر از ضریب افزایش سالانه حقوق کارگران، مبنای محاسباتی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی از چهاردرصد یک روز حقوق به چهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه تغییر نموده و مالکان را با رشد 30 برابری حق بیمه در زمان صدور پروانه و پایان کار ساختمانی مواجه می سازد، پیش بینی می شود این افزایش و تغییر حق بیمه، تبعات و اثرات منفی بر سایر بخش های مرتبط خواهد داشت.

به گفته نوین این اثرات منفی شامل افزایش ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مجاز، کاهش تقاضای صدور پروانه و پایان کار و رکود بازار ساخت و ساز مسکن است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی، شهرداران کشور در نامه ای به رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن اجرای این قانون شده اند.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل کارشناسی و تخصصی این درخواست شهرداران کشور خاطرنشان کرد: افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی که بر مبنای حداقل حقوق ماهیانه تعیین شده، مبلغ قابل توجهی را شامل می شود که بعضا حتی از مبلغ عوارض صدور پروانه نیز بالاتر است، ضمن اینکه تسری آن به صدور پایان کار در شرایطی که مالک از خدمات بیمه ای استفاده نکرده است غیر قابل توجیح است.

شهردار تبریز افزود: از سوی دیگر در بسیاری از استان ها سازمان نظام مهندسی اقدام به انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی نموده که در اکثر موارد شامل بیمه کارگران نیز می شود و اجرای این قانون باعث تحمیل هزینه های مضاعف بیمه می شود.

نوین خاطر نشان کرد: در شرایطی که شهرداری های دارای بافت های فرسوده، حداقل 50 درصد و شهرداری های شهرهای بزرگ تا 100 درصد عوارض ساختمانی را مطابق با ماده 16 قانون ساماندهی مسکن و مصوبات شوراهای اسلامی شهر به متقاضیان تخفیف می دهند و اجرای این قانون رقمی بیش از این مبالغ را مجددا به متقاضیان پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده شهری تحمیل می کند لذا این موضوع نیز مغایر با سیاستهای دولت است.

وی تصریح کرد: با توجه به این موارد و مشکلات مورد اشاره در زمینه بروز مشکلات ناشی از اجرای این قانون در سراسر کشور که علاوه بر در تنگنا قرار دادن شهروندان برای تامین هزینه های ساختمانی، موجب افزایش تخلفات ساختمانی و کاهش درآمدهای عمومی شهرداری ها از محل صدور پروانه خواهد شد، شهرداران کشور طی نامه ای به رئیس جمهوری و برخی از مقامات مسئول دیگر خواستار مسکوت ماندن اجرای قانون مزبور شده اند که پیگیریهای لازم در این خصوص به منظور حصول نتیجه مورد نظر در حال انجام است.

نوین مسکوت ماندن اجرای این قانون در شرایط فعلی را به نفع و صلاح کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با حسن نیت و مساعدت دولت این خواسته شهرداران کشور مورد موافقت قرار گیرد.