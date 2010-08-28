ساخت ‌و سازها در تبریز کاهش یافت

جعفر مدبر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از طرح افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی، خواستار بازنگری کلی دولت و مجلس و یا مسکوت گذاشتن اجرای این قانون شد.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه بیمه موجب شده است شهرداری‌ها به مجلس شورای اسلامی و نیز به دولت اعتراض کنند که در اجرای این مصوبه تعدیل‌هایی اعمال شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: در غیر این صورت ساخت و ساز در کشور به رکود می‌رود و رکود ساخت و ساز عملا شهرداری‌ها را با مشکل مالی مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه این موضوع مصوبه مجلس است اما انتظار می‌رود در اجرای آن با رعایت تمام جوانب تعدیل به عمل آورند.

مدبر، این افزایش قیمت را نامناسب دانست و گفت: تعرفه بیمه ساختمان باید مجددا مورد کارشناسی قرار گرفته و در آن تجدید نظر شود.

وی افزود: ساخت و ساز مسکن موجب اشتغالزایی و رفع بیکاری شده و عده‌ای از افراد بیکار را به کار مشغول می‌کند اما این افزایش تعرفه بیمه سبب رکود در ساخت و ساز شده و رکود نیز بیکاری جوانان را در پی داشته است.