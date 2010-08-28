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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۵

در پی قانون جدید بیمه کارگران؛

ساخت ‌و سازها در تبریز کاهش یافت

ساخت ‌و سازها در تبریز کاهش یافت

تبریز - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای شهر تبریز افزایش 30 برابری تعرفه بیمه ساختمان نه تنها سبب شده که در چند ماه اخیر ساخت و سازها با رکود روبه‌رو شود، بلکه موجبات نارضایتی مردم را نیز فراهم کرده است.

جعفر مدبر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از طرح افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی، خواستار بازنگری کلی دولت و مجلس و یا مسکوت گذاشتن اجرای این قانون شد.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه بیمه موجب شده است شهرداری‌ها به مجلس شورای اسلامی و نیز به دولت اعتراض کنند که در اجرای این مصوبه تعدیل‌هایی اعمال شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: در غیر این صورت ساخت و ساز در کشور به رکود می‌رود و رکود ساخت و ساز عملا شهرداری‌ها را با مشکل مالی مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه این موضوع مصوبه مجلس است اما انتظار می‌رود در اجرای آن با رعایت تمام جوانب تعدیل به عمل آورند.

مدبر، این افزایش قیمت را نامناسب دانست و گفت: تعرفه بیمه ساختمان باید مجددا مورد کارشناسی قرار گرفته و در آن تجدید نظر شود.

وی افزود: ساخت و ساز مسکن موجب اشتغالزایی و رفع بیکاری شده و عده‌ای از افراد بیکار را به کار مشغول می‌کند اما این افزایش تعرفه بیمه سبب رکود در ساخت و ساز شده و رکود نیز بیکاری جوانان را در پی داشته است.

کد مطلب 1141336

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