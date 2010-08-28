25 زمین لرزه در شهرستان دامغان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین این زمین لرزه های 5.9 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین بوده که در استانهای تهران، گلستان و مازندران نیز احساس شده است.

کمترین آنها نیز 1.1 ریشتر به ثبت رسیده است و زلزله های ما بین این دو مقیاس در ساعات مختلف تا نزدیک صبح ثبت شده که بزرگترین آنها 3.9 ریشتر قدرت داشته است.

به رغم لرزشهای مکرر دامغان بر اثر زلزله های کوچکتر اوضاع این شهرستان آرام گزارش شده است.

مجروحان حادثه نیز به بیمارستان برادران رضایی دامغان منتقل شده و تحت مداوا قرار دارند.

حال شماری از مصدومان وخیم اعلام شده است.

بیشترین آسیبهای زلزله شب گذشته در روستاهای دامغان گزارش شده و بیش از 50 درصد مناطق مسکونی دامغان بین 50 تا 80 درصد آسیب دیده است.

زلزله ای به بزرگی 5.9 ریشتر ساعت 23 و 57 دقیقه شامگاه جمعه دامغان در استان سمنان را به شدت تکان داد. این زلزله در شمال استان تهران ، شهرهای مرکزی مازندران و استان گلستان نیز احساس شد.

کانون این زلزله در عمق 7 کیلومتری زمین در دشت کویر سمنان در نزدیکی دامغان بوده است.

کانون وقوع زلزله در 76 کیلومتری دامغان و 278 کیلومتری تهران اعلام شده است.

شهرستان دامغان در 98 کیلومتر شهر سمنان مرکز استان سمنان واقع شده است.