آبیاری تناوبی در گیلان باید توسعه یابد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش شتابان جمعیت وکاهش منابع آبی باید از منابع موجود با بالاترین راندمان استفاده کرد.

وی اظهارداشت: یکی ازراهکارهای مورد استفاده برای کمتر کردن مصرف آب در کشت برنج، تغییر روش آبیاری غرقاب دائم به آبیاری تناوبی با دور آبیاری مناسب است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: آبیاری به روش تناوبی، پس از غرقاب کردن زمین، آبیاری قطع و تا زمانی که زمین به مرحله ترک خوردن نرسد، آبیاری مجدد صورت نمی گیرد.

وی خاطر نشان کرد: از مزایای این روش صرفه جویی در مصرف آب، کاهش مشکلات ناشی از عدم زهکشی، تهویه خاک و خروج گازهای سمی است.

روحی ادامه داد: با استفاده از این روش تا 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی و عملکرد محصول نیز افزایش می یابد.

وی همچنین با عنوان اینکه سالانه در ایران حدود 93 درصد از آب قابل استحصال در بخش کشاورزی استفاده می شود، افزود: توجه ویژه ای به نحوه بکارگیری این منابع و برنامه ریزی دقیقی برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود، ولی محدود برای کشت پایدار صورت گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: نیاز آبی برنج از سایر غلات بیشتر است و مقدار آن تابع عوامل متعدد نظیر رقم، اقلیم و حتی نوع کشت است، کمبود منابع آبی و پائین بودن راندمان آبیاری در مزارع برنج، لزوم استفاده بهینه و افزایش بهره وری از منابع موجود را می طلبد.

وی یاد آور شد: آینده تولید برنج به فعالیتها، اتخاذ و گسترش استراتژی های بستگی دارد که آب را در برنامه ریزی های آبیاری بطور مؤثری استفاده کند.