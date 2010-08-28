3200 واحد اقامتی در ساحل قرق ساخته می شود

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین با اعلام اینکه پارک تفریحات دریایی در ساحل تالش با امکانات روز دنیا اجرا شده است، افزود: علاوه بر این پروژه استخر بانوان تالش در کنار ساحل قرق با یک هزار و 100 متر مربع مساحت ساخته شده است و بزودی قرارداد ساخت تله کابین در تالش نیز منعقد می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه رانش جاده های ییلاقی نسبت به جاده های روستایی خیلی بیشتر و تثبیت آن نیز فوق العاده هزینه بر است بر لزوم بهسازی و ترمیم جاده های روستایی و ییلاقی در منطقه تاکید کرد و اظهارداشت: تامین امکانات زیر بنای مثل جاده، برق، آب و سایر موارد برای مناطق ییلاقی مهم اما مغایرتهای نیز دارد.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: به باور منابع طبیعی، اگر امکانات زیرساختی مثل آب، برق، راه و سایر امکانات به مناطق کوهستانی و ییلاقی رسانده شود، تصرف یا ساخت مسکن در ییلاقات افزایش می یابد و اقلیم طبیعی این مناطق بهم می خورد.

وی همچنین معتقد است، ضمن تامین امکانات لازم، ساخت و سازها باید به خوبی کنترل شود.

ساخت کمربندی رضوانشهر یک ضرورت اجتناب ناپذیراست

محمدیاری در ادامه ساخت کمربندی رضوانشهر را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: در ایام تعطیلات عید نوروز و تابستان مردم و مسافران با مشکلات فراوانی روبه رو می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه از مسئولان خواست برای استفاده بهینه از مناطق گردشگری منطقه توجهی ویژه داشته باشند.