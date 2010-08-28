مبارزه بیولوژیک با آفات ارزان تر از شیوه های سنتی است

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: هم اکنون در 24هزار هکتار ازشالیزارها، 28هزارهکتارازباغهای چای، 300 هکتار از باغهای مرکبات، چهارهزار و 500 هکتار از توتستانها و 150 هکتار از باغهای انار گیلان به صورت بیولوژیک با آفتهای کشاورزی مبارزه می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه برای نابودی آفات زراعی برنج که محصول اصلی گیلان است، بیشترین سم برای دفع آفات آن استفاده می شود، اظهار داشت: حداقل در هر هکتار باید بطور میانگین 40 تا 60 کیلو گرم سم گرانول مصرف کرد، این بدان معناست که بکارگیری شیوه مبارزه بیولوژیک می تواند از مصرف 9.5 تا 14 هزار تن سم گرانول در 238 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان جلوگیری کرد.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید براینکه استفاده از شیوه مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی، به جزء صرفه جویی درمصرف سم و حفظ محیط زیست، سه فایده مهم دیگر از قبیل کاهش هزینه تولید، جلوگیری ازخروج سرمایه های ملی از کشور و درنهایت تولید مواد غذایی سالم و به دور از آلودگی های شیمیایی دارد.

وی گفت: بطور مثال درحالیکه هزینه نابودی آفات کشاورزی با آفت کشهای شیمیایی در هرهکتار شالیزار بطور متوسط 700 هزارریال است، این هزینه در شیوه مبارزه بیولوژیک برای کشاورز فقط 50 هزار ریال تمام می شود.

محمدی بیان داشت: برای نابودی شیمیایی آفات کشاورزی در شالیزارهای گیلان سالانه باید حدود 170میلیارد ریال هزینه کرد، در روش بیولوژیک این رقم با 14 برابر کاهش، حدود 12 میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: هزینه مبارزه بیولوژیک با آفتهای کشاورزی درهرهکتار شالیزار150 هزار ریال است که دولت به ازای هرهکتار یکصد هزار ریال یارانه پرداخت می کند.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلانبا اشاره به امکان کاهش هزینه تولید مرکبات با استفاده از روش مبارزه بیولوژیک گفت: درحالیکه باید برای مبارزه شیمیایی با آفات کشاورزی در باغهای مرکبات گیلان سالانه 40 میلیارد ریال هزینه کرد، در روش بیولوژِیک این هزینه به علت پوشش کامل یارانه ای مبارزه بیولوژیک در باغهای مرکبات، برای کشاورز به صفر می رسد.

وی یاد آور شد: با مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی در استان گیلان می توان سالانه از خروج حدود 23 تا 32 میلیون دلار از کشورجلوگیری کرد.