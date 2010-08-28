فضای آموزشی دانشگاه پیام نور گیلان 19 هزار متر مربع افزایش یافت

محمد دوستار در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه و پیشرفت همه جانبه دانشگاه پیام نور گیلان در طول خدمت دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این دانشگاه طی سالهای اخیر با همکاری وهمدلی مسئولان موفقیتهای قابل توجهی در بخشهای علمی، آموزشی، فرهنگی وعمرانی دست یافته است.

وی همچنین به توسعه دانشگاه پیام نورگیلان دربخشهای مختلف اشاره کرد و اظهارداشت: افزایش جمعیت دانشجویی از17هزار به مرز 30 هزار نفر، افزایش تعداد مراکز از11 مرکز و واحد به 18 مرکز و واحد، افزایش فضای آموزشی از 9 هزار به 19 هزار متر مربع، افزایش زمینهای تحت مالکیت دانشگاه از15هکتار به 35 هکتار و افزایش فضای آموزشی و اداری از69 سانتی مترمربع به 1.5 مترمربع به ازای هردانشجو و انتقال چندین ساختمان بلااستفاده در شهرستانهای تابعه به دانشگاه پیام نورگیلان و موفقیت دانشگاه دربخشهای مختلف علمی و فرهنگی مرهون حمایت دولت و مسئولان استانی است.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان گفت: با توجه به طراحی وتدوین برنامه چهارساله دانشگاه پیام نور استان از تمامی مسئولان بخشهای مختلف دانشگاه خواستار مشارکت در طراحی و تدوین برنامه چهارساله این دانشگاه شد .

وی خاطر نشان کرد: دانشگاهها در کنارتولید علم وپرورش انسانهای داشمند وظیفه دارند نسبت به پرورش اخلاق و فضیلتهای انسانی دربین جوانان نیز کوشا باشند و به یقین اگرانسانی تک بعدی تربیت شود و تنها به سلاح علم و دانش مسلح شود ولی به هنراخلاق و فضیلتهای انسانی مزین نگردد، انسانی تک بعدی است که دربرابر پدیده های پیرامونی خود و کرامت جوامع انسانی عکس العملی نشان نمی دهد و این از ویژگیهای یک انسان توسعه یافته نیست و اگر هم اکنون درعرصه های جهانی برخی از پیشرفتهای علمی سبب سلب آرامش و محرومیت انسانها شده به دلیل عدم پایبندی آنها نسبت به گوهر اخلاق است.

دوستار با بیان اینکه امروز، صحنه، صحنه جنگ دیگری است، افزود: دشمنان نظام اسلامی با هدف فرهنگ اسلامی و هویت ملی مذهبی سعی در تاراج و اضمحلال فرهنگ ناب اسلامی دارند.

وی همچنین با اشاره به دور سوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان گیلان و لزوم نگرش به فعالیتهای موثرفرهنگی یاد آورشد: طرح جامع فرهنگی "سفیران بصیرت " مشتمل برفعالیتهای متنوع و جامع فرهنگی از سوی دانشگاه پیام نور گیلان تدوین و برای تصویب در جلسه هیئت دولت به استانداری ارائه شده است.