۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

"سرو و سوسن" در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

رشت - خبرگزاری مهر: نمایش خیابانی "سرو و سوسن" به کارگردانی محمود فرضی ن‍ژاد جواز حضور در پنجمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایش خیابانی سرو و سوسن به کارگردانی محمود فرضی ن‍ژاد جواز حضور در پنجمین جشنواره سراسری تاتر خیابانی مریوان یکی از معتبرترین جشنواره های هنری کشور را کسب کرد.

نمایش سرو سوسن که طرح و ایده آن نیز از کارگردان نمایش است در برگیرنده نمادین چگونگی تلاش بانوی فرشباف ایرانی برای بازگرداندن جایگاه و منزلت تنزل یافته نقوش فرش ایرانی است.

در این نمایش سمیرا واحد، سید علی امیدوار و جمعی از هنرمندان دفتر فعالیتهای نمایش شهرستان سیاهکل ایفای نقش می کنند، موسیقی این نمایش نیز بر عهده مرتضی سعیدی است.

این رویداد مهم تئاتری با حضور هشت گروه تئاتر از پایتخت و 16 گروه از سایر استانها از 31 شهریور تا سوم مهرماه سال جاری در مریوان برگزار خواهد شد.

نمایش سرو سوسن تنها کار برگزیده از استان گیلان است.

