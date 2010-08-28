76 میلیارد در پروژه های آب روستایی گیلان سرمایه گذاری شد

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از 22 پروژه آبرسانی در هفته دولت، 129 روستای این استان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی عنوان کرد: این طرحها شامل 77 هزار و 500 متر لوله گذاری خط انتقال آب، 257 هزار متر لوله گذاری شبکه توزیع، چهار هزار و 145 مترمکعب حجم کل مخزنها، شش ایستگاه پمپاژ، بهسازی 12 دهنه چشمه و حفر پنج حلقه چاه است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان جمعیت روستایی برخوردار از این طرحها را 20 هزار و 876 خانوار اعلام کرد و افزود: از هفته دولت سال گذشته تاکنون با صرف افزون بر 183 میلیارد ریال اعتبار 228 روستا با جمعیتی معادل 44 هزار و 251 خانوار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شده اند.

آقابیگی ادامه داد: از پارسال تا هفته دولت امسال 18 هزار و 852 فقره انشعاب واگذار شده است و 181 هزار مشترک زیرپوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان قرار گرفته اند.