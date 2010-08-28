تشکیل خانه سفال منتفی شد

تشکیل خانه سفال در مراسم اختتامیه نهمین دوسالانه سفال با وعده کمک مرکز هنرهای تجسمی قوت گرفت. اما با گذشت یک سال از این قول هنوز اخباری مبنی بر تشکیل خانه سفال و محقق شدن این امر عنوان نشده است.

بهزاد اژدری، رئیس انجمن سفالگران در مورد تشکیل خانه سفال به خبرنگار گفت: درآخرین پیگیری و جلسه‌ای که با آقای شالویی (مدیر مرکز هنرهای تجسمی) داشتیم، ایشان گفتند که اجازه ندارند ساختمانی را خریداری کنند و به عنوان کمک تنها می‌توانند مجوز تشکیل این نهاد را صادر کنند.

وی افزود: مشکل انجمن، نبود مجوز نیست بلکه مسئله اصلی، کمبود بودجه انجمن برای اجاره یا خرید ساختمانی است که بتواند فعالیتهای اعضا را سامان دهد. ازآنجاکه ما بودجه کمی داریم و با این وضعیت، معلوم نیست از سوی مرکز تجسمی هم بودجه‌ای در اختیار ما قرار بگیرد، برای همین تشکیل خانه سفال منتفی شده است و فعلا آن را دنبال نمی‌کنیم.

محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد در نهمین دوسالانه سفال و سرامیک که تیر ماه 88برگزار شد، از تاسیس خانه سفال و مرکز تحقیقی پژوهشی سفال به عنوان دستاوردهای نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران یاد و اظهار کرده بود: هدف ما این است تا سفال و سفالگری را توسعه دهیم.

