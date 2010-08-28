افتتاح 79 پروژه در شهرستان سنندج

ولی الله میرزایی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در ایام هفته دولت و با حضور مسئولان استانی و شهرستان کار بهره برداری از 79 پروژه و طرح در حوزه های مختلف در سطح این شهرستان آغاز شده است و این روند تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از این پروژه ها که رقمی بالغ بر 420 میلیارد ریال بوده است، از منابع مختلف اعتباری از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان، مصوبات دورهای اول و دوم سفرهای استانی هیئت دولت و اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

فرماندار شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: بیشترین پروژه های قابل افتتاح درهفته دولت امسال دربخشهای راه وترابری، آبرسانی، ساخت مسکن محرومان، گازرسانی، مخابرات، برق رسانی، عمرانی شهری و روستایی می باشد که با بهره برداری از آنها بخش زیادی از جمعیت شهرستان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

میرزائی اصل درادامه هفته دولت را فرصتی مناسب برای انعکاس خدمات دولت در ارتقاء نشاط و امید اجتماعی در میان مردم دانست و عنوان کرد: هفته دولت یاد آورخاطرات شهیدان رجایی و باهنر و دولتمردانی است که تلاش و مجاهدتشان برای اعتلاء ایران اسلامی و ارزشهای انقلابی، برای همیشه در تاریخ کشورمان ماندگارشدند.

همزمان با ایام هفته دولت در استان کردستان بالغ بر 506 پروژه در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران شهری و روستایی، راه و ترابری، گازرسانی به شهر و روستا، مخابرات و برق، آبرسانی، واحدهای تولیدی و خدماتی به بهره برداری خواهد رسید.