سفارش برای تصویرگری دفاع مقدس بعد از جنگ بیشتر شد

علی هاشمی شهرکی، رئیس انجمن تصویرگران در مورد آثار خلق شده در دوران دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: تصویرگری یک هنر سفارشی است که براساس بازار و سفارش مشتری صورت می‌گیرد. در دوران جنگ کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و صدا و سیما کارهایی را سفارش می‌دادند و تولیداتی در عرصه انیمیشن با همین مضامین تولید شد.

وی ادامه داد: آثار هنری رویدادهایی مانند جنگ از آنجا که یک سند مهم هستند در زمینه عکس و فیلم بیشتر بودند و اهمیت افزون‌تری در مقایسه با تصویرسازی داشتند. درحالی که در مورد رشته تصویرگری چون بیشتر به خاطرات و داستانهای مکتوب نیاز داریم بعد از گذشت دوران دفاع مقدس آثار مربوط به این دوران بیشتر شدند.

هاشمی شهرکی در توضیح این مطلب عنوان کرد: واقعیت این است که بخشی از تصویرگری دفاع مقدس به انتشارات در این زمینه مربوط می‌شود چون بازار نشر کتابهای دفاع مقدس در طول هشت سال قوی نبود و تصویرسازی هم نقش کمرنگ‌تری داشت. بعدا که داستانهای جنگ چاپ شدند، به طبع آن سفارش تصویرسازی هم افزایش یافت.

وی در مورد مراکزی که سفارش دهنده کارهای تصویرگری دفاع مقدس بوده‌اند، اظهار کرد: موسسه‌های خاصی مثل حوزه هنری، برخی از ناشران در ایام خاص و تعدادی از مجلات، تصویرسازی داستانها و خاطرات این حوزه را سفارش می‌دهند مثل مجلات شاهد.