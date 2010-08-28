افتتاح 54 پروژه راه روستایی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله قادری شامگاه جمعه و در جریان بهره برداری از پروژه یک کیلومتری راه روستایی مسیر سنندج به حسن آباد، اظهار داشت: همزمان با ایام هفته دولت و در شهرستانهای مختلف استان کردستان بالغ بر 54 پروژه راه روستایی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت راه های روستایی استان کردستان و پائین بودن بهره مندی مردم استان از راه آسفالته در مناطق روستایی، توجه جدی و ویژه به تقویت این مهم در اولویت قرار گرفته و با اختصاص اعتبارات ویژه در راستای ارتقا جایگاه استان در زمینه بهره مندی روستائیان از راه روستایی هم اکنون بیش از 150 پروژه فعال و در دست اجرا قرار دارد.

مدیر کل راه وترابری استان کردستان بیان داشت: پروژه های افتتاح شده در بخش راه روستایی در ایام هفته دولت در استان کردستان بیشتر در حوزه های آسفالت، بهسازی و ایمن سازی راه روستایی می باشد که بخش زیادی از جمعیت استان با بهره برداری از این پروژه از راه مناسب برخوردار خواهد شد.

قادری خاطرنشان کرد: در این ایام در شهرستان کامیاران سه پروژه، دهگلان و قروه هر کدام هشت پروژه، سنندج شش پروژه، سروآباد و دیواندره هر کدام پنج پروژه، مریوان و بانه هر کدام چهار پروژه، سقز 9 پروژه و در شهرستان بیجار دو پروژه راه روستایی با حضور مسئولان استانی و شهرستان به بهره برداری خواهند رسید.

همزمان با ایام هفته دولت در استان کردستان بالغ بر 506 پروژه در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران شهری و روستایی، راه و ترابری، گازرسانی به شهر و روستا، مخابرات و برق، آبرسانی، واحدهای تولیدی و خدماتی به بهره برداری خواهد رسید.