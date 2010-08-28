به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی جمعه شب تیمش برابر سپاهان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: هر دو تیم همانطور که هواداران توقع داشتند فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند و انتظار جامعه فوتبال هم از این دو تیم همین بود.

وی ادامه داد: در نیمه اول بازیکنان استقلال بانشاط و شاداب بازی کردند و خواسته های ما را به خوبی در زمین پیاده کردند و توانستند با سه گل حریف خود را شکست دهند. اما متاسفانه در نیمه دوم و با توجه به مصدومیت مجیدی و تحلیل رفتن توان بدنی جباری مجبور به چند تغییر شدیم که روی کار تیم ما تاثیر منفی گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تجلیل از عملکرد بازیکنانش در این دیدار گفت: آنها بازی انتحاری را انجام دادند و توانستند با تلاش مضاعف خود به سه امتیاز دست پیدا کنند. از همه هواداران هم تشکر می کنم که در این دیدار سنگ تمام گذاشتند و به خوبی از تمیشان حمایت کردند.

مظلومی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که چرا استقلال بازی 3 بر صفر برده را با تساوی عوض کرد، گفت: در بین دو نیمه به بازیکنانم گفته بودم که بازی تمام نشده و نباید کار را تمام شده بدانند اما این اتفاق نیفتاد و بازیکنان نتوانستند مثل نیمه اول بازی کنند. با این حال این فرصت را داشتیم که به گل پنجم هم دست پیدا کنیم اما برهانی فرصت را از دست داد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد دعوت نشدن مجیدی و میداودی به تیم ملی گفت: به نظر سرمربی تیم ملی احترام می گذاریم اما این دو از بهترین های فوتبال ایران هستند که در دیدار با سپاهان هم عملکرد مطلوبی داشتند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که تیم ما دارد و باید از تعطیلات لیگ به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، مایلیم که ملی پوشان کمتری به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

مظلومی در مورد اینکه چرا تیمش با وجود زدن چهار گل به راحتی گل می خورد گفت: من دنبال ضد فوتبال نیستم و دوست دارم تیمم هجومی بازی کند. حتی اگر 39 گل هم بخوریم دوست دارم 40 گل بزنیم. با این حال ما از قهرمان ایران گل خوردیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان در هفته هفتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر جمعه شب با پیروزی 4 بر 3 آبی پوشان در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.