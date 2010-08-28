سفرنامه رهبر معظم انقلاب به فارس رمان شد

اکبر صحرایی نویسنده که نگارش رمانی براساس سفر دو سال پیش مقام معظم رهبری به استان فارس را برعهده داشته است درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: دو ماه پیش از سفر اردیبهشت ماه سال 87 مقام معظم رهبری به استان فارس، سفارش نگارش سفرنامه حضرت آیت الله خامنه ای به استان را به من دادند.

وی ادامه داد: از همان زمان مشغول مطالعه و پژوهش درباره موضوع، سفرنامه های دیگری که درباره سفرهای ایشان نوشته شده است و ... شدم و در نهایت به دوستان پیشنهاد کردم که این اثر در قالب سفرنامه نباشد بلکه رمان باشد که پس از بررسی های انجام شده پیشنهاد من تصویب شد.

نویسنده رمان دفاع مقدسی "شمشاد و آرزوی چهارم" دلیل پیشنهاد خود را اینگونه توصیف کرد: پیش از این رضا امیرخانی "داستان سیستان" سفرنامه مقام معظم رهبری به استان سیستان را به عنوان نخستین سفرنامه ای که از سفرهای ایشان منتشر شده، به رشته تحریر درآورده بود و پس از آن محمدرضا بایرامی سفرنامه های زنجان و قزوین و محسن مومنی سفرنامه مشهد مقدس را به رشته تحریر درآوردند به همین دلیل فکر کردم قالب سفرنامه پیش از این تجربه شده و باید کار بکرتری ارائه کرد و اینگونه بود که نگارش رمان را پیشنهاد دادم.

صحرایی افزود: سفر مقام معظم رهبری به استان فارس 9 روز بود که من فرصت و اقبال 4 روز حضور شبانه روزی در کنار ایشان و در دیدارهایشان را داشتم و آنچه را در این سفر رخ داد به عنوان دستمایه رمان یادداشت برداری کردم و یک سال و نیم کار سنگین و شبانه روزی برای نگارش کتاب انجام دادم تا در نهایت آنچه به نگارش درآمد چندی پیش برای تایید کارشناسان ارائه و صحبت های اولیه برای چاپ آن توسط انتشارات سوره مهر شده است.

وی با اشاره به اینکه رمان با نام "حافظ هفت" در بیش از 500 صفحه نوشته شده است بیان کرد: این کتاب مطابق با روزهای سفر آقا دارای 9 فصل است و نام کتاب به این دلیل انتخاب شده که حافظ نمادی از شیراز است و هفت هم نماد مراحل هفت گانه سیر عرفا و همچنین کدی بوده است که در سال 60 حضرت آیت الله خامنه ای را با این کد ترور کردند.

نویسنده رمان "کاش کمی بزرگتر بودم" اضافه کرد: پیش از سفر مقام معظم رهبری به استان فارس، انفجاری در کانون ره پویان وصال شیراز رخ داد که من آن اتفاق را سرفصل کار قرار دادم. شخصیت های اصلی رمان دو نویسنده یکی ارمنی و دیگری مسلمان هستند که با مقام معظم رهبری همراه می شوند. آنها اتفاقات و جریان هایی را می بینند که روی خودشان و خانواده شان تاثیر می گذارد.

صحرایی با اشاره به اینکه داستان با فلاش بک هایی به گذشته پیش می رود عنوان کرد: در رمان "حافظ هفت" مروری داریم به زندگی حضرت آقا، حضورشان در جبهه، ترور ایشان و در بخش های دیگر هم تاریخ شیراز، اتفاقات مهمی که در تاریخ این شهر بوده است و جنگ در شیراز در قالب فلاش بک روایت می شود.

وی افزود: گرچه قالب کتاب رمان است ولی کاملاً مستند به اتفاقات سفر حضرت آقا و چهار روز مشاهدات، دریافت هایم و تاثیری است که ایشان با جامعیتشان بر من گذاشتند.. ایشان شخصیتی هستند که به حوزه های مختلف اشراف کامل دارند به طور نمونه ادبیات جهان و ایران را خوب می شناسند. در حوزه هنرهایی چون سینما نیز اطلاعات خیلی خوبی دارند.

نویسنده رمان "پرونده 312" در پایان گفت: دو شخصیت نویسنده که در داستان حضور دارند گرچه خیالی هستند ولی آنچه می‌بینند مستند است و فکر می کنم خواننده در همراهی با کتاب در جریان اتفاقات آن سفر قرار می گیرد و با شخصیت رهبرمان نیز بیشتر آشنا می‌شود.