داور گل صحیح سپاهان را مردود اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر که پس از شکست 4 بر 3 جمعه شب تیمش برابر استقلال حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد تنها به انتقاد از عملکرد داور این دیدار پرداخت و گفت: با این داوری شما انتظار نداشته باشید که سپاهان در این بازی برنده می شد.

وی ادامه داد: متاسفانه داور گل صحیح ما را که از خط عبور کرده بود قبول نکرد. با این شرایط دیگر کاری از دست ما برنمی آید.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان از هفته هفتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر جمعه شب با پیروزی 4 بر 3 آبی پوشان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.