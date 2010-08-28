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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۶

محسن بنگر:

داور گل صحیح سپاهان را مردود اعلام کرد

داور گل صحیح سپاهان را مردود اعلام کرد

مدافع تیم فوتبال سپاهان پس از شکست تیمش برابر استقلال، داور را عامل رقم خوردن این شکست دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر که پس از شکست 4 بر 3 جمعه شب تیمش برابر استقلال حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد تنها به انتقاد از عملکرد داور این دیدار پرداخت و گفت: با این داوری شما انتظار نداشته باشید که سپاهان در این بازی برنده می شد.

وی ادامه داد: متاسفانه داور گل صحیح ما را که از خط عبور کرده بود قبول نکرد. با این شرایط دیگر کاری از دست ما برنمی آید.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان از هفته هفتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر جمعه شب با پیروزی 4 بر 3 آبی پوشان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

کد مطلب 1141361

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