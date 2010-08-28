ترجمه رمان بالارد درباره بحران جهانی آب

این مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این کتاب جلد دوم از یک تریلوژی است که جی جی بالارد درباره پیش‌بینی‌هایش از آینده بشریت نوشته است؛ اولین کتاب از این تریلوژی را با عنوان "دنیای بلور" چندی قبل ترجمه کردم و تحویل انتشارات چشمه دادم و فکر می‌کنم به زودی چاپ شود. در حال حاضر هم سرگرم ترجمه جلد دوم این سه‌گانه با عنوان "خشکسالی" هستم.

وی با اشاره به موضوع محوری این تریلوژی، افزود: وضعیت آپوکالیپسی و به قول معروف شرایط آخر‌الزمانی محور عمده کتاب‌های بالارد از جمله این سه کتاب است. رمان اول او (دنیای بلور) درباره جنگلی است که کم کم تبدیل به بلور می‌شود که این نشانه دو چیز است؛ یکی نابودی خودِ جنگل و دیگری تبدیل آن به بلورهایی زیبا و بالارد بر اساس همین پارادوکس و واکنش انسان به آن، رمان را پیش می‌برد.

بهرامی که تاکنون کتاب‌های "بُرج" و "منطقه مصیبت‌زده" را از این نویسنده به فارسی ترجمه کرده است، اضافه کرد: قسمت دوم این تریلوژی "خشکسالی" نام دارد و همانطور که از نام آن پیداست درباره بحرانی است که انسان دچار آن خواهد شد و شاید هم شده است. در واقع از نظر بالارد جنگ قرن 21 بر سر آب است و او پیش‌بینی می‌کند که آب به جای پول مبادله شود.



این مترجم ابراز امیدواری کرد به زودی و با اتمام ترجمه "خشکسالی" و تحویل آن به ناشر، ترجمه جلد سوم این تریلوژی را هم آغاز کند.



جیمز گراهام بالارد رمان‌نویس انگلیسی در گونه ادبیات پادآرمانشهری (Dystopian literature) است که با "تصادف" به شهرت رسید؛ رمانی که در آن توانایی انسانی در خودویرانگری به ‌وسیله فناوری ساخته خودش به نمایش گذاشته شده است. جزیره بتون، امپراتوری خورشید، شبهای کوکائین، بیلنیوم و مرد ناممکن از دیگر آثار این نویسنده هستند.