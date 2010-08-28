آتلتیکومادرید قهرمان سوپرجام فوتبال اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آتلتیکو مادرید به عنوان قهرمان جام یوفا شب گذشته در ورزشگاه "استادو لوییس دوم" شهر موناکو مقابل اینتر میلان که عنوان قهرمانی جام باشگاه های اروپا را در اختیار دارد به برتری 2 بر صفر رسید و قهرمان شد.

برای آتلتیکو در این دیدار خوزه آنتونیو ری یس (62) و سرخیو آگوئرو (83) گلزنی کردند. اینتر در دقیقه 90 این دیدار یک ضربه پنالتی را توسط دیه گو میلیتو از دست داد.

ری یس در پایان این دیدار اظهار داشت: ما تیمی داریم برای بردن جام و در بازی با اینتر این موضوع را نشان دادیم. این یک خوشحالی بی حد و حساب است. گل زدن در دیدار نهایی آرزوی هر بازیکنی است.

رافائل بنیتز ، مربی اینتر، هم گفت: فکر می کنم خوب بازی کردیم. تیم ما سه موقعیت خطرناک مقابل دروازه آتلتیکو خلق کرد با این حال در سطحی که می بایست باشیم نبودیم. آتلتیکو به لحاظ فیزیکی و تاکتیکی از اینتر قوی تر بود.