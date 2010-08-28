  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

22 کشته و زخمی در زلزله دیشب/ فشاری به گسلهای تهران وارد نشده است

22 کشته و زخمی در زلزله دیشب/ فشاری به گسلهای تهران وارد نشده است

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان تهران از کشته و زخمی شدن 22 نفر از شهروندان سمنانی در زلزله 9/5 ریشتری شب گذشته خبر داد و افزود: این زلزله هیچ فشاری به گسلهای تهران وارد نکرده است.

محمد رضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشته شدن سه شهروند سمنانی در زلزله 9/5 ریشتری شب گذشته این استان خبر داد و افزود: در این حادثه 19 نفر از شهروندان مجروح شدند. همچنین بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا کنون 30 پس لرزه در سمنان به وقوع پیوسته که بیشترین آن 9/4 ریشتر بوده است.

وی افزود: پس از اعلام وقوع زلزله در استان سمنان ساعت سه بامداد روز "شنبه" اتاق مدیریت بحران استان تهران با حضور استاندار تهران تشکیل جلسه داد.

محمودی اظهار داشت: پس از اعلام تشکیل اتاق مدیریت بحران تمامی مسئولان و مدیران دستگاههای دولتی استان تهران در محل جلسه حاضر شده و تمامی شریانهای حیاتی استان اعم از آب، برق، گاز، مخابرات و راهها را ارزیابی کردند.

وی گفت: با وجود اینکه تیمهای امدادی در تهران آماده ارائه خدمات امداد و نجات به زلزله زدگان سمنان بودند ولی مسئولان استان اعلام کردند وضعیت عادی و قابل کنترل است و نیاز به کمک نداریم.

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله به گسلهای تهران هیچگونه فشاری وارد نکرده است.

وی افزود: مسئولان استان سمنان اعلام کرده اند بیشترین خسارات به روستاهای پراکنده این استان وارد شده است.

کد مطلب 1141368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها