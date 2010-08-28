22 کشته و زخمی در زلزله دیشب/ فشاری به گسلهای تهران وارد نشده است

محمد رضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشته شدن سه شهروند سمنانی در زلزله 9/5 ریشتری شب گذشته این استان خبر داد و افزود: در این حادثه 19 نفر از شهروندان مجروح شدند. همچنین بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا کنون 30 پس لرزه در سمنان به وقوع پیوسته که بیشترین آن 9/4 ریشتر بوده است.

وی افزود: پس از اعلام وقوع زلزله در استان سمنان ساعت سه بامداد روز "شنبه" اتاق مدیریت بحران استان تهران با حضور استاندار تهران تشکیل جلسه داد.

محمودی اظهار داشت: پس از اعلام تشکیل اتاق مدیریت بحران تمامی مسئولان و مدیران دستگاههای دولتی استان تهران در محل جلسه حاضر شده و تمامی شریانهای حیاتی استان اعم از آب، برق، گاز، مخابرات و راهها را ارزیابی کردند.

وی گفت: با وجود اینکه تیمهای امدادی در تهران آماده ارائه خدمات امداد و نجات به زلزله زدگان سمنان بودند ولی مسئولان استان اعلام کردند وضعیت عادی و قابل کنترل است و نیاز به کمک نداریم.

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله به گسلهای تهران هیچگونه فشاری وارد نکرده است.

وی افزود: مسئولان استان سمنان اعلام کرده اند بیشترین خسارات به روستاهای پراکنده این استان وارد شده است.