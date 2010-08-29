به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور شنبه شب با برگزاری هفت دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم پرسپولیس در اهواز مقابل فولادخوزستان به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت داد تا با توجه به پیروزی ذوب آهن در اصفهان برابر صبای قم، شاگردان علی دایی صدر جدول را به شاگردان ابراهیم زاده پس دهند.

همچنین در تهران تیم تراکتورسازی تبریز موفق شد استیل آذین را شکست دهد تا تیم پرستاره تومباکوویچ دومین باخت متوالی اش در این رقابت‌ها را تجربه کند. پیکان هم با پیروزی برابر شهرداری در تبریز با حدودی به وضعیتش در جدول رده بندی لیگ برتر سروسامان داد. شاهین هم در بوشهر پنجمین شکست فصل جاری را به تیم راه آهن تحمیل کرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* استیل آذین صفر - تراکتورسازی تبریز یک

گل: محمد نصرتی(59) برای تراکتورسازی

* فولاد خوزستان یک - پرسپولیس یک

گل‌ها: امید خورج(45) برای فولاد - محمد نوری(36) برای پرسپولیس

* شاهین بوشهر 2 - راه آهن شهرری صفر

گل‌ها: منصور فنایی(49) و ایمان حیدری(56) برای شاهین بوشهر

* ملوان بندرانزلی 2 - صنعت نفت آبادان یک

گل‌ها: مهرداد اولادی(70-پنالتی) و پژمان نوری(80) برای ملوان - رسول نویدکیا(34) برای صنعت نفت آبادان

* ذوب آهن اصفهان 2 - صبای قم یک

گل‌ها: ایگور کاسترو(66) و سیدمحمد حسینی(82) برای ذوب آهن اصفهان - فرزاد حاتمی(87) برای صبای قم

اخراج: فرزاد حاتمی(88) از صبای قم

* شهرداری تبریز 2 - پیکان قزوین 4

گل‌ها: شهرام گودرزی(9) و کارلوس ادواردو(25) برای شهرداری - صابر میرقربانی(2)، جهانگیر عسگری(59)، مجید خدابنده‌‎لو(74) و علیرضا عباسفرد(90) برای پیکان

* پاس همدان 2 - سایپا البرز 2

گل‌ها: فرهاد خیرخواه(33 و 75) برای پاس همدان - ابراهیم صادقی(38) و کریم انصاریفرد(40) برای سایپا

* استقلال تهران 4 - سپاهان اصفهان 3

گل‌ها: میلاد میداوودی(17 و 43)، فرهاد مجیدی(43) و آرش برهانی(82) برای استقلال - هاشم بیک زاده(61) و میلوارد یانوش(73 و 76) برای سپاهان

* نفت تهران یک - مس کرمان یک

گل‌ها: محمدرضا نیک نهایی(85) نفت تهران - آریا حسن زاده(65) برای تیم مس کرمان

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

ادر لوسیانو ادینهو(مس کرمان) و میلاد میداودی(استقلال تهران)

5 گل:

محسن بیاتی نیا(صبای قم)، محمد غلامی(استیل آذین) و سعید دقیقی(شهرداری تبریز)

4 گل:

غلامرضا رضایی(پرسپولیس)، رضا نوروزی (فولادخوزستان)، فرهاد مجیدی(استقلال)، روح الله عرب(نفت آبادان)، هادی اصغری(صبای قم)، علی کریمی(شهرداری تبریز) و محمد نوری(پرسپولیس)

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 16 امتیاز - تفاضل گل 5+

2- پرسپولیس تهران 16 امتیاز - تفاضل گل4+

3- استقلال تهران 12 امتیاز- تفاضل گل 4+

4- صنعت نفت آبادان 12 امتیاز- تفاضل گل 2+

...........................................................

8- سپاهان اصفهان 9 امتیاز - تفاضل گل صفر

...........................................................

15- پیکان قزوین 7 امتیاز

16- سایپا البرز 7 امتیاز

17- شهرداری تبریز 5 امتیاز

18- راه آهن شهرری 4 امتیاز