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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۶

مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز شنبه 6 شهریور ماه کشور بدین شرح است.

ایران :
رئیس سازمان انرژی اتمی از ارایه راهکار تشکیل کنسرسیوم سوخت هسته‌ای به روسیه خبر داد؛ پیشنهاد تامین سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های آینده ایران
از سوی بانک مرکزی: تمام چک‌ها قابل پرداخت اعلام شد
استاندار تهران: با قطع درختان پایتخت مقابله می‌کنیم

تفاهم:
رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانک‌های ایرانی از اروپا خارج شد
سهام عدالت قابل فروش می‌شود
سقف مهریه تعیین شد
میزان پرداخت یارانه‌ها تا دو هفته آینده مشخص می‌شود

جام جم :
رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران: سبک جدیدی از شعر در حال ظهور است
سکوت قانون در تعیین سقف سنی رانندگی
حداد عادل: رسانه ملی ارتباط مردم را با قرآن تقویت کرده است

جوان:
تغییر روسای برخی دانشگاه‌ها در راستای گردش نخبگان است
وزیر بهداشت در گفتگو با جوان: استخدام23 هزار پرستار واجب است
رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: طرح ایرانی برای غنی سازی مشترک با روسیه

جهان صنعت:
سکوت دوباره مسئولان درباره هواپیماهای کشور؛ 3 سانحه هوایی در یک روز
درآمد نفتی دولت دهم به 69 میلیارد دلار رسید
رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانکی ایران از اروپا خارج شد
تاکید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: طرح انتقال کارمندان شکست خورده است

حمایت:
بزم عاشقانه شعرا با مقام معظم رهبری
کشف دو سیاره جدید در کهکشان راه شیری
افزایش 4 برابری صادرات گاز به اروپا
مرگ روزانه بیش از 300 نفر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی

خراسان:
صالحی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای
25 میلیون یورو تجهیزات تحقیقاتی دانشگاه‌ها در انبارهای گمرک خاک می‌خورد
پس از 5 سال پیگیری رسانه‌ها؛ دستور قضایی برای معدوم سازی مزارع سبزی کشف رود صادر شد
 
دنیای اقتصاد:
در گفتگو با دنیای اقتصاد با وزیر بازرگانی مطرح شد؛ جزئیات برنامه جدید وارداتی
بسته ویژه بازار مسکن با یارانه هدفمند
تعیین میزان یارانه نقدی دو هفته دیگر
 
شرق:
صالحی ضمن پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مشترک تولید سوخت با روسیه خبر داد: تولید 25 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده
دفاع مشروط فائزه هاشمی از ازدواج موقت
کاتوزیان هم بستری شد
 
فرهیختگان:
معاون وزیر نفت خبر داد: درآمد نفتی 69 میلیارد دلاری در دولت دهم
تعیبن مهریه 10 میلیون تومانی در لایحه خانواده
اخبار مهم در خصوص هلاکت سرکرده گروهک منافقین

کیهان:
سند محرمانه سیا؛ آمریکا تروریست صادر می‌کند
واگذاری 140 هزار واحد مسکن مهر از پایان شهریورماه
رئیس سازمان سنجش اعلام کرد: شرایط جدید کنکور سال 90

گسترش صنعت:
با حضور وزیر صنایع و معادن آغاز شد؛ نمایش توانمندی‌‌های صنعتی ایران در ونزوئلا
پیشرفت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به 50 درصد رسید
دیدار مردمی اعضای هیئت دولت در حاشیه نماز جمعه تهران
ساخت لکوموتیو با همکاری "زیمنس" آلمان
 
همشهری:
مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرای پیشکسوت و جوان: انقلاب اسلامی، زمینه خوبی برای رشد فرهنگ، اندیشه و هنر است
رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم سوخت هسته‌ای
روز پر حادثه و بدون تلفات برای صنعت هوایی ایران
کد مطلب 1141371

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