مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :

رئیس سازمان انرژی اتمی از ارایه راهکار تشکیل کنسرسیوم سوخت هسته‌ای به روسیه خبر داد؛ پیشنهاد تامین سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های آینده ایران

از سوی بانک مرکزی: تمام چک‌ها قابل پرداخت اعلام شد

استاندار تهران: با قطع درختان پایتخت مقابله می‌کنیم

تفاهم:

رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانک‌های ایرانی از اروپا خارج شد

سهام عدالت قابل فروش می‌شود

سقف مهریه تعیین شد

میزان پرداخت یارانه‌ها تا دو هفته آینده مشخص می‌شود



جام جم :

رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران: سبک جدیدی از شعر در حال ظهور است

سکوت قانون در تعیین سقف سنی رانندگی

حداد عادل: رسانه ملی ارتباط مردم را با قرآن تقویت کرده است



جوان:

تغییر روسای برخی دانشگاه‌ها در راستای گردش نخبگان است

وزیر بهداشت در گفتگو با جوان: استخدام23 هزار پرستار واجب است

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: طرح ایرانی برای غنی سازی مشترک با روسیه



جهان صنعت:

سکوت دوباره مسئولان درباره هواپیماهای کشور؛ 3 سانحه هوایی در یک روز

درآمد نفتی دولت دهم به 69 میلیارد دلار رسید

رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانکی ایران از اروپا خارج شد

تاکید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: طرح انتقال کارمندان شکست خورده است



حمایت:

بزم عاشقانه شعرا با مقام معظم رهبری

کشف دو سیاره جدید در کهکشان راه شیری

افزایش 4 برابری صادرات گاز به اروپا

مرگ روزانه بیش از 300 نفر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی



خراسان:

صالحی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای

25 میلیون یورو تجهیزات تحقیقاتی دانشگاه‌ها در انبارهای گمرک خاک می‌خورد

پس از 5 سال پیگیری رسانه‌ها؛ دستور قضایی برای معدوم سازی مزارع سبزی کشف رود صادر شد

دنیای اقتصاد:

در گفتگو با دنیای اقتصاد با وزیر بازرگانی مطرح شد؛ جزئیات برنامه جدید وارداتی

بسته ویژه بازار مسکن با یارانه هدفمند

تعیین میزان یارانه نقدی دو هفته دیگر



شرق:

صالحی ضمن پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مشترک تولید سوخت با روسیه خبر داد: تولید 25 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده

دفاع مشروط فائزه هاشمی از ازدواج موقت

کاتوزیان هم بستری شد



فرهیختگان:

معاون وزیر نفت خبر داد: درآمد نفتی 69 میلیارد دلاری در دولت دهم

تعیبن مهریه 10 میلیون تومانی در لایحه خانواده

اخبار مهم در خصوص هلاکت سرکرده گروهک منافقین



کیهان:

سند محرمانه سیا؛ آمریکا تروریست صادر می‌کند

واگذاری 140 هزار واحد مسکن مهر از پایان شهریورماه

رئیس سازمان سنجش اعلام کرد: شرایط جدید کنکور سال 90



گسترش صنعت:

با حضور وزیر صنایع و معادن آغاز شد؛ نمایش توانمندی‌‌های صنعتی ایران در ونزوئلا

پیشرفت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به 50 درصد رسید

دیدار مردمی اعضای هیئت دولت در حاشیه نماز جمعه تهران

ساخت لکوموتیو با همکاری "زیمنس" آلمان

همشهری:

مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرای پیشکسوت و جوان: انقلاب اسلامی، زمینه خوبی برای رشد فرهنگ، اندیشه و هنر است

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم سوخت هسته‌ای

روز پر حادثه و بدون تلفات برای صنعت هوایی ایران