مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :
رئیس سازمان انرژی اتمی از ارایه راهکار تشکیل کنسرسیوم سوخت هستهای به روسیه خبر داد؛ پیشنهاد تامین سوخت هستهای نیروگاههای آینده ایران
از سوی بانک مرکزی: تمام چکها قابل پرداخت اعلام شد
استاندار تهران: با قطع درختان پایتخت مقابله میکنیم
تفاهم:
رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانکهای ایرانی از اروپا خارج شد
سهام عدالت قابل فروش میشود
سقف مهریه تعیین شد
میزان پرداخت یارانهها تا دو هفته آینده مشخص میشود
رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانکهای ایرانی از اروپا خارج شد
سهام عدالت قابل فروش میشود
سقف مهریه تعیین شد
میزان پرداخت یارانهها تا دو هفته آینده مشخص میشود
جام جم :
رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران: سبک جدیدی از شعر در حال ظهور است
سکوت قانون در تعیین سقف سنی رانندگی
حداد عادل: رسانه ملی ارتباط مردم را با قرآن تقویت کرده است
جوان:
تغییر روسای برخی دانشگاهها در راستای گردش نخبگان است
وزیر بهداشت در گفتگو با جوان: استخدام23 هزار پرستار واجب است
رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: طرح ایرانی برای غنی سازی مشترک با روسیه
جهان صنعت:
سکوت دوباره مسئولان درباره هواپیماهای کشور؛ 3 سانحه هوایی در یک روز
درآمد نفتی دولت دهم به 69 میلیارد دلار رسید
رئیس کل بانک مرکزی: منابع بانکی ایران از اروپا خارج شد
تاکید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: طرح انتقال کارمندان شکست خورده است
حمایت:
بزم عاشقانه شعرا با مقام معظم رهبری
کشف دو سیاره جدید در کهکشان راه شیری
افزایش 4 برابری صادرات گاز به اروپا
مرگ روزانه بیش از 300 نفر بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی
خراسان:
صالحی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم تولید سوخت هستهای
25 میلیون یورو تجهیزات تحقیقاتی دانشگاهها در انبارهای گمرک خاک میخورد
پس از 5 سال پیگیری رسانهها؛ دستور قضایی برای معدوم سازی مزارع سبزی کشف رود صادر شد
دنیای اقتصاد:
در گفتگو با دنیای اقتصاد با وزیر بازرگانی مطرح شد؛ جزئیات برنامه جدید وارداتی
بسته ویژه بازار مسکن با یارانه هدفمند
تعیین میزان یارانه نقدی دو هفته دیگر
در گفتگو با دنیای اقتصاد با وزیر بازرگانی مطرح شد؛ جزئیات برنامه جدید وارداتی
بسته ویژه بازار مسکن با یارانه هدفمند
تعیین میزان یارانه نقدی دو هفته دیگر
شرق:
صالحی ضمن پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مشترک تولید سوخت با روسیه خبر داد: تولید 25 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده
دفاع مشروط فائزه هاشمی از ازدواج موقت
کاتوزیان هم بستری شد
فرهیختگان:
معاون وزیر نفت خبر داد: درآمد نفتی 69 میلیارد دلاری در دولت دهم
تعیبن مهریه 10 میلیون تومانی در لایحه خانواده
اخبار مهم در خصوص هلاکت سرکرده گروهک منافقین
معاون وزیر نفت خبر داد: درآمد نفتی 69 میلیارد دلاری در دولت دهم
تعیبن مهریه 10 میلیون تومانی در لایحه خانواده
اخبار مهم در خصوص هلاکت سرکرده گروهک منافقین
کیهان:
سند محرمانه سیا؛ آمریکا تروریست صادر میکند
واگذاری 140 هزار واحد مسکن مهر از پایان شهریورماه
رئیس سازمان سنجش اعلام کرد: شرایط جدید کنکور سال 90
گسترش صنعت:
با حضور وزیر صنایع و معادن آغاز شد؛ نمایش توانمندیهای صنعتی ایران در ونزوئلا
پیشرفت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به 50 درصد رسید
دیدار مردمی اعضای هیئت دولت در حاشیه نماز جمعه تهران
ساخت لکوموتیو با همکاری "زیمنس" آلمان
همشهری:
مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرای پیشکسوت و جوان: انقلاب اسلامی، زمینه خوبی برای رشد فرهنگ، اندیشه و هنر است
رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم سوخت هستهای
روز پر حادثه و بدون تلفات برای صنعت هوایی ایران
مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرای پیشکسوت و جوان: انقلاب اسلامی، زمینه خوبی برای رشد فرهنگ، اندیشه و هنر است
رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کنسرسیوم سوخت هستهای
روز پر حادثه و بدون تلفات برای صنعت هوایی ایران
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