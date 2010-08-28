دکتر مهدی زارع در گفتگو با مهر به جزئیات زلزله شب گذشته دامغان اشاره کرد و افزود: با توجه به مطالعات انجام شده زلزله دامغان احتمالا ناشی از حرکت گسل "ترود" در 100 کیلومتری دامغان است. این زمین لرزه در اوایل بامداد شنبه سمنان و بخشهایی از تهران و مازندران را لرزاند.

وی شدت این زلزله ۵٫۶ ریشتر ذکر کرد و اظهار داشت: مرکز این زلزله در 278 کیلومتری شرق تهران و 100 کیلومتری شرق سمنان بوده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ادامه داد: در 23 بهمن سال 1331 در همین مرکز زلزله کنونی زلزله ای با بزرگای 4/6 ریشتر اتفاق افتاد که هزاران نفر کشته شدند.

زارع تاکید کرد: زلزله هایی که در شهرهای ساری، قائم شهر، زیرآب، بابل، آمل تا محمود آباد مازندران و همچنین در تهران احساس شد مربوط به فعالیت گسل شمال شرقی سمنان موسوم به دشت کویر سمنان به سمت دامغان بوده است.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان تهران نیز در گفتگو با مهر از کشته و زخمی شدن 22 نفر از شهروندان سمنانی در زلزله 9/5 ریشتری شب گذشته خبر داد.