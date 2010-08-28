پنج هزار نفر در مناطق محروم گیلان ویزیت رایگان شدند

سید ابراهیم پور عباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، سه هزار و 737 نفر ویزیت عمومی و 862 مورد ویزیت تخصصی رایگان شدند.

وی اظهارداشت: این مهم با همکاری درون و برون سازمانی و تعاملات بسیار خوب با فرماندهی و بسیج جامعه پزشکی سپاه استان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سپاه ناحیه، فرمانداری مناطق و بسیاری از نهادهای دولتی و مردمی و نیز با استفاده از توان بیشتر از 200 نفر از اعضاء بسیج جامعه پزشکی استان و بسیجیان سایر اقشار به انجام رسیده است.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گیلان همچنین با اعلام اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری تعداد 20 مورد اعزام اکیپ درمانی به مناطق محروم استان انجام شده است، افزود: از این تعداد 69 تیم درمانی عمومی و 29 تیم تخصصی پزشکی و تیمهای دندانپزشکی، بهداشت محیط و روان بوده است.

وی ادامه داد: این تیمها خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی شامل بخشهای، رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، دندانپزشکی و تخصصهای ارتوپدی، زنان و زایمان، اطفال، داخلی و بیهوشی، جراحی و چشم پزشکی را به مردم منطقه ارائه کردند.