زمین لرزه 5.8 ریشتری مناطق مرکزی مازندران را لرزاند

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران دقایقی پیش با تایید این خبر به خبرنگار مهر درساری اظهار داشت: کانون این زمین لرزه که شهرهای ساری، قائم شهر، زیرآب، بابل، آمل تا محمود آباد مازندران را لرزانده است مربوط به شمال شرقی سمنان موسوم به دشت کویر سمنان به سمت دامغان بوده است.

رضا کیوان پور افزود: بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری مازندران شدت این زمین لرزه 5.8 در مقیاس درونی ریشتر بوده که احتمال پس لرزه های بعدی نیز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به اینکه زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر یک ساعت قبل هم مناطق ساحلی مازندران را مواج کرده بود تصریح کرد: کانون این زمین لرزه در کشور ترکمنستان بوده است.

کیوان پور افزود: این زمین لرزه که در مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا 5.5 ریشتر گزارش شده بخش هایی از مناطق فیروزکوه، دماوند و شمال تهران را نیز لرزانده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد این زمین لرزه خساراتی به مناطق مازندران وارد نیاورده باشد.