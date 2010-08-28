"نوبل" به بنیانگذار خود خیانت می کند / اوباما مستحق جایزه نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در این کتاب به یادداشت های رئیس فقید کمیته صلح نوبل که تا کنون منتشر نشده بود، استناد شده است.

بر این اساس، در دهه های اخیر پس از سال 1985 که بر اساس وصیتنامه "آلفرد نوبل" اهدای جایزه نوبل آغاز شده، تعابیر بسیار متفاوتی از این وصیتنامه وجود داشته است.

"فردریک هیورمیل" مولف کتاب و از وکلای سوئدی در این باره به رویترز گفت: این کتاب پیش از این در سال 2008 با زیان نروژی منتشر شده بود و هم اکنون به زبان انگلیسی در اختیار مخاطبان قرار داده می شود.

وی درباره این کتاب اظهار داشت: کمیته صلح نوبل وصیتنامه "نوبل" را نادیده گرفته و این جایزه را تنها بر اساس افکار و ایده های خود ارائه کرده است، این مسئله یک شکست اخلاقی محسوب می شود.

هیورمیل افزود: نوبل دوستدار خوبی و نیکی بود و می خواست با این جایزه قهرمانان صلح را تکریم کند. البته تمرکز بیشتر وی بر خلع سلاح و کنفرانس های صلح بود نه آنچه که اعضای کمیته صلح در دهه های اخیر به دنبال آن بوده اند.

وی با اشاره به نقش آمریکا در جنگ های عراق و افغانستان تاکید کرد: اوباما که در سال 2009 جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد استحقاق آن را نداشت با وجود اینکه هدفش را خلح سلاح هسته ای اعلام کرده بود.

بر این اساس، یادداشت های "جانر جان" رئیس فقید کمیته صلح نوبل که در سالهای 1942 تا 1966 این سمت را بر عهده داشت نشان می دهد که وی بارها به علت اهدای این جوایز به اشخاصی و مراکزی نظیر صلیب سرخ تهدید به استعفا کرده است.

در این کتاب که اخیرا در اروپا منتشر شده است آمده است: جایزه صلح نوبل باید به کسی ارائه شود که بیشترین و بهترین فعالیت ها را در در زمینه برادری میان ملل انجا داده باشد. همچنین این فرد باید تلاش خود را در زمینه کاهش و یا از بین بردن ارتش های موجود کرده باشد و در راه تشکیل و افزایش برگزاری کنفرانس های صلح عمل کند.