پرویز فتاح در گفتگو با مهر ضمن بیان دیدگاههای خود نسبت به اجرای طرح بنگاههای زودبازده، گفت: بنده در دولت نهم با طرح بنگاههای زودبازده مخالف بودم، این مخالفت تنها از جانب من نبود بلکه وزارتخانه های تخصصی مخالف با اجرای این طرح بودند؛ چراکه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و محمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی طرحی را مطرح کردند که براساس آن، بانکها تمامی امکانات و تسهیلات خود را به سمت اجرای آن سوق دادند.

وزیر نیروی دولت نهم افزود: در چنین شرایطی وزارت نیرو برای ساخت سدها، نیروگاهها، شبکه های آبیاری و زهکشی و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب که نیاز شدید به منابع مالی داشتند، به حاشیه رانده شد و از این بابت، لطمات زیادی را متحمل گردید.

وی تصریح کرد: دوستان بانکها را تحت فشار گذاشته بودند که وامهای خود را به سمت بنگاههای زودبازده سوق دهند؛ این یک دلیل مخالفت وزارتخانه های تخصصی با اجرای این طرح بود.

فتاح ادامه داد: از سوی دیگر، ما فکر می کردیم که با اجرای این طرح، ممکن است تجربه تلخی دوباره تکرار شود؛ چراکه در سنوات گذشته و در دولتهای قبل، تجربیاتی از این دست برای اشتغال وجود داشت که متاسفانه تجربیات موثر و شیرینی نبود. آن زمان هم دولتها برای اشتغال، وامهایی را پرداخت کرده بودند، اما نه تنها منابع مالی این وامها از جیب دولت رفته بود، بلکه مشکل اشتغال نیز همچنان سرجای خود وجود داشت.

وی اظهار داشت: ما از این تجربیات، تحلیلهایی داشتیم. هم اکنون نیز که چندسال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده گذشته، از فحوای صبحت دولت و دولتمردان مشخص است که انگیزه اولیه از بین رفته است.

وزیر نیروی دولت نهم به مهر گفت: علت نبود انگیزه اولیه در اجرای طرح، آن است که عده‌ای مرحله اول وام خود را دریافت کردند، اما دولت نتوانست مرحله دوم و سوم را بپردازد یا در مواردی بررسی های اولیه برخی طرحها درست انجام نشده بود. این موضوع به صراحت نشان می داد که سرمایه‌های اولیه در حال از بین رفتن است و فرد وام گیرنده نیز وام دار و مقروض شده است و نمی تواند سود پیش بینی شده را از طرح خود ببرد. فتاح افزود: برخی هم وام گرفتند و جای دیگر هزینه کردند.

وی تصریح کرد: تصور می کنم که اجرای طرح بنگاههای زودبازده را تجربه موثری نمی توان قلمداد کرد، ضمن اینکه سرمایه زیادی نیز از دست دولت و بانکها به این سمت هدایت شد که بیشتر به سوله‌های نیمه کاره و ساختمانهای نیمه ساخته تبدیل شد.

به گفته وی، دولت دهم تدبیر و سیاست منطقی تری نسبته به گذشته در رابطه با طرح ایجاد بنگاههای زودبازده اتخاذ کرده است.