سردرگمی کاربران اینترنت در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمان، استان کرمان طبق مصوبه هیئت دولت پایلوت دولت الکترونیک در کشور معرفی شده است و طی سالهای اخیر بسیاری از خدمات ادارات دولتی به صورت اینترنتی به مردم ارائه می شود.

این درحالیست که زیرساختهای انجام این طرح همچنان در استان فراهم نیست و برغم مصاحبه های مکرر مسئولان در خصوص اجرای مترواینترنت در استان کرمان و توسعه شبکه فیبر نوری و توسعه دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک در مناطق مختلف استان کرمان همچنان در خصوص اجرای این طرحها ابهاماتی وجود دارد.

طی روزهای اخیر اینترنت به عنوان بستر اجرای طرحها و خدمات دولت الکترونیک در استان کرمان با افت محسوس سرعت و همچنین قطعی مکرر مواجه شده است که همین مسئله بسیاری مردم را که به اجبار باید بسیاری فرمها و خدمات ادارات دولتی را از اینترنت تهیه کنند و همچنین رسانه های کرمان را با مشکل مواجه کرده است.

یکی از دلایل افت شدید سرعت اینترنت در استان کرمان فروش بیش از حد اشتراک اینترنت سرعت بالا به متقاضیان و در مقابل ثابت ماندن زیر ساختهای موجود بیان شده است که عملا منجر به افت کیفیت خدمات شده است.

قطعی اینترنت موجب تعلل در خدمات دولتی می شود

محمد نظری یکی از شهروندان کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان گفت: در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و سرعت است و اینترنت پایه اساسی تبادل اطلاعات محسوب می شود و درحالیکه طی سالهای اخیر بارها در خصوص اجرای طرحها الکترونیکی به خصوص در زمینه خدمات اداری بحث می شود، ایجاد بستر مناسب خدماتی بسیار استراتژیک است.

وی گفت: نباید وقتی بستر موجود فراهم نیست بسیاری از خدمات بانکی و اداری را در این بستر تعریف کنیم.

نظری با اشاره به قطعی مکرر شبکه اینترنت و سرعت پائین آن طی روزهای اخیر در استان کرمان اظهار داشت: کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک در کشور معرفی شده است اما با وجود چنین مشکلاتی چگونه می تواند خدمات مورد نیاز را به شهروندان ارائه داد.

مسئولان مشکل را برطرف کنند

یکی دیگر از کاربران اینترنت نیز گفت: طی چند روز گذشته برای انجام یک سری امور اداری به یکی از سازمانهای دولتی کرمان مراجعه کرده ام اما هر روز به دلیل کندی سرعت اینترنت و یا قطعی شبکه نتوانسته ام فرمهای مورد نیازم را دریافت کنم.

زهرا ایرانمنش گفت: شبکه دولت الکترونیک در راستای صرفه جویی در زمان و هزینه های متقاضیان خدمات اداری راه اندازی شده است اما طی روزهای اخیر با مشکلات فراوانی در این خصوص مواجه شده ام.

وی با اشاره به اینکه این مشکل طی چند روز گذشته تداوم داشته است از مسئولان خواست هر چه زودتر مشکل را برطرف کنند.

یکی دیگر از کاربران اینترنتی در کرمان نیز گفت: سرعت اینترنت در کرمان آنقدر کاهش یافته است که حتی در کافی نتها که طبیعتا باید از سرعت بالای تبادل دیتا برخوردار باشند هم نمی توان خدمات مطلوب دریافت کرد، چه برسد به اینکه بخواهیم با استفاده از کارتهای اینترنتی از خانه این خدمات را دریافت کنیم.

خدمات الکترونیک به یک مسئله فانتزی تبدیل شده است

احمد مقدم گفت: اینترنت در بسیاری از مشاغل جز اصل کار محسوب می شود و بروز چنین شرایطی کاربران حرفه ای اینترنت را با مشکل مواجه کرده است.

یکی دیگر از شهروندان کرمانی نیز در این خصوص گفت: استفاده از این خدمات الکترونیکی بیشتر به یک مسئله فانتزی تبدیل شده است و بسیاری از این خدمات به خوبی به مردم ارائه نمی شود.

مجید قاسمی نژاد ادامه داد: پرداخت قبضها از طریق تلفن، قطعی مکرر عابر بانکها و همچنین سیستمهای شتاب بانکها بسیاری از کاربران را دچار مشکل می کند.

وی افزود: افزایش روز افزون کاربران در شرایط عادی نیز وجود دارد اما در برخی مواقع که به دلیل شرایط خاص مانند ثبت نام در طرحهای مختلف از جمله طرح تحول اقتصادی، انتخاب واحد دانشگاه ها، پرداخت مالیات، ثبت نام کنکور و بسیاری طرحهای دیگر اجرا می شود عملا کابران آنقدر زیاد می شوند که شبکه جوابگوی تقاضا نیست.

دانشجویان در آستانه امتحانات با مشکل مواجه شده اند

یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان نیز با اشاره به آنکه سرعت پائین اینترنت طی روزهای اخیر موجب بروز مشکلات فراوانی برای دانشجویان این دانشگاه در آستانه آغاز امتحانات ترم تابستان شده است، گفت: بسیاری از دانشجویان به دلیل قطعی مکرر اینترنت و همچنین در دسترس نبودن سایت دانشگاه نتوانسته اند کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

مرضیه سادات حسینی اظهار داشت: در امتحان صبح امروز نیز اکثر دانشجویان موفق به دریافت شماره صندلی امتحان نشده بودند که این امر موجب شد نیم ساعت پس از امتحان و با همکاری کارمندان دانشگاه پیام نور بتوانیم شماره صندلی را پیدا کنیم و در امتحان حضور یابیم.

وی ادامه داد: نه تنها این مشکل در دانشگاه پیام نور وجود دارد بلکه دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز برای بررسی وضعیت خود با چنین مشکلاتی مواجه هستند.

بهتر است که در زمانی که تمامی خدمات ادارات دولتی و دانشگاه ها از طریق اینترنت به متقاضیان ارائه می شود مسئولان امر با فراهم کردن زیرساختهای لازم و افزایش پهنای باند مشکل قطعی مکرر اینترنت را در استان کرمان برطرف کنند.

خبرگزاری مهر در کرمان آمادگی آن را دارد تا در صورت تمایل مسئولان امر نظرات آنان را نیز در این رسانه منعکس کند.