در گفتگوی مهر با رئیس مرکز تحقیقاتی نجوم و اختر فیزیک مراغه: رصد مریخ به اندازه ماه نیاز به سفینه دارد/ نحوه رصد مریخ در آسمان امشب

دکتر عجب شیری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: در روز 27 اگوست در سراسر دنیا ایمیلی با عنوان "هیچ فرد زنده ای در دنیا مجددا این پدیده را نخواهد دید" ارسال شد و در آن تاکید شده بود که در آسمان 5 شهریور سیاره "مریخ" در نزدیکترین فاصله از زمین قرار دارد و اندازه آن به اندازه ماه کامل است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع صحت ندارد، اظهار داشت: واقعیت این است که برای دیدن مریخ به اندازه ماه کامل راهی به جز بودن در یک سفینه وجود ندارد.



رئیس مرکز تحقیقاتی نجوم و اختر فیزیک مراغه به بیان وضعیت مریخ در شامگاه 5 شهریورماه پرداخت و ادامه داد: در روز 27 آگوست 2010 برابر 5 شهریورماه (امشب جمعه) مریخ در فاصله 314 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد که این به معنای دورترین فاصله ممکن است. در این فاصله مریخ بعد از غروب خورشید به صورت یک ستاره قرمز درخشان در سمت چپ آسمان در صورت دقت فراوان رویت خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: منبع این شایعه، مربوط به سال 2003 میلادی است که واقعا ویژگیهای غیر طبیعی داشت. در آن سال مریخ در فاصله 56 میلیون کیلومتری از زمین قرار داشت که نزدیکترین فاصله در 60 هزار سال گذشته محسوب می شد. در این سال مردم بسیاری در سراسر دنیا برای دیدن این واقعه، جسم درخشنده نارنجی (آتشفشان های مریخ) در اطراف تلسکوپ ها گرد هم آمدند ولی موفق به رصد این جرم آسمانی نشدند چرا که مریخ 75 برابر کوچکتر از ماه کامل بود.



عجب شیری زاده با بیان اینکه شخصی با این استدلال که با یک بزرگنمایی 75 برابری، اندازه این دو جسم سماوی یکسان می شود این شایعه را پخش کرده بود ادامه داد: پیشنهاد می شود که امشب جمعه 5 شهریور ماه رصدگران کمی بعد از غروب خورشید به طرف غرب آسمان بایستند و اولین جسم درخشنده در ساعات اولیه شب سیاره زهره (ونوس) که اطراف ونوس قرار دارد را با استفاده از یک دوربین دو چشمی ملاحظه کنند. در ناحیه سمت راست آن نیز یک شیء ستاره مانند تفریبا به رنگ نارنجی را خواهند دید که همان مریخ است.





در تصویر بالا موقعیت سیاره زهره برای رصد در شامگاه

امشب 5 شهریورماه درج شده است

عجب شیری زاده دلیل قرمز بودن مریخ با "بهرام" را وجود متان در جو این سیاره دانست و افزود: مریخ چهارمین سیاره نزدیک به خورشید است. مریخ شباهتهای زیادی با کره زمین دارد به گونه ای که روزهایش کمی از روزهای زمین بلندتر و الگوی فصلهایش شبیه به الگوی فصلهای زمین است با این تفاوت که طول فصلهایش دو برابر طول فصلهای زمین است. این سیاره، سیاره ای خشک و سرد است که در آن حیات وجود ندارد، سطح مریخ مملو از صخره بوده و پوشیده از غبار قرمز رنگ است.