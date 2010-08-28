برگزاری نخستین جشنواره سراسری "تصویر استاندارد"

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف ارایه تصویری مبتنی بر مولفه‌های استاندارد و موقعیتهای غیراستاندارد و همچنین ساز و کار بهبود وضع موجود، توجه به اهمیت مقوله استاندارد در دنیا و اهتمام مسؤولان کشور به این حوزه تدارک دیده شده و از هنرمندان برای ارایه تصویر هنرمندانه‌ای از مولفه‌ها و دغدغه‌ها در حوزه استاندارد دعوت شده است.

حسین آزارشی رییس کمیته اجرایی، علی اصغر کشانی رئیس شورای دبیران، شهاب اشتری دبیر بخش پوستر، سیدرضا عزیزی دبیر بخش عکس و امیرحسین تاج بخش دبیر بخش فیلم جشنواره هستند.

استاندارد جامعه (زندگی فردی و اجتماعی)، فرهنگ و آموزش، بهداشت و سلامت، اقتصاد و صنعت، انرژی و محیط زیست از جمله موضوعهای جشنواره هستند.

در بخش پوسترهر شرکت کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال کند. برچسب مشخصات اثر، پشت پرینت A۴ اثر، بالا، سمت راست چسبانده شود. تمامی‌آثار ارسالی باید در سایز ۱۰۰ در ۷۰ سانتی متر طراحی شده باشند و آثاری که کوچک‌تر و یا بزرگ‌تر از این اندازه باشند، پذیرفته نمی‌شوند. چاپ آثار به عهده برگزار کننده است. ارسال فایل آثار برای چاپ با مشخصات Tiff / CMYK / ۲۰۰ dpi به همراه پرینت A۴ اثر الزامی‌است.

در بخش عکس هر عکاس می‌تواند حداکثر پنج عکس در هر گرایش ارسال کند. عکسهای دیجیتال باید مطابق با بالاترین خروجی دوربین و عکسهای آنالوگ باید اسکن شده در اندازه ۴۰ در ۳۰ با وضوح ۳۰۰ dpi همگی در قالب یک cd تحویل دبیرخانه مسابقه شوند. ابعاد و اندازه‌ عکسهای ارسالی حداقل با عرض ۲۰ سانتی‌متر و طول آن حداکثر ۴۵ سانتی‌متر باشد. به هر تک عکس راه یافته به مسابقه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت می‌شود.

در بخش فیلم هم تمامی‌آثار ارسالی می‌بایست به صورت DVD ارائه شوند. همچنین به ‌مناسبت هشتادمین سال تصویب "قانون اوزان و مقیاسها" که مبنایی شد برای شکل‌گیری سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ اثر ۸۰ ثانیه ای بر اساس موضوعات عنوان شده جشنواره ارائه کند.

اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری معاونت پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی، برگزار کنندگان نخستین دوره‌ جشواره "تصویر استاندارد" هستند.