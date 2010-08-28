امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی در یک سال گذشته و اینکه به عملکردش در این مدت نمره 20 داده است، گفت: هرکس نظری دارد و محترم است شاید ایشان از100 به خودشان20 داده‌اند اما هیچ کس بهتر از کارشناسان و مردم نمی‌توانند نمره دهند.

با دادن نمره 20 مشکلی حل نمی‌شود

وی اضافه کرد: یک مسئول باید باهوشتر از آن باشد که به خودش نمره دهد و آن را باید به مردم و کارشناسان بسپارد تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود. با دادن نمره 20 مشکلی حل نمی‌شود و نشان می‌دهد نه اهل تعامل، نه اهل مشورت، نه اهل استفاده از بحث کارشناسی هستیم.

موفق بودن یا نبودن را باید به حساب مدیران قبلی گذاشت

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری افزود: امیدوارم عملکرد سازمان تربیت بدنی مورد قبول واقع شده باشد! واقعیتی در سیاست‌های کلان سازمان وجود دارد که طی یک سال عملکرد را به صورت واقعی نمی‌توان ارزیابی کرد زیرا پس از ایجاد تغییر و تحول موفق بودن یا نبودن به گذشته باز‌ می‌گردد و آن را باید به حساب مدیران قبلی گذاشت.

نتایج گوانگجو و المپیک لندن را هم باید بپذیرند

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیران فعلی موفقیت‌های یک سال اخیر را به حساب خودشان بگذارند، باید عملکرد آینده و تبعات آن را نیز به گردن بگیرند. آنها مدعی‌اند در یک سال اخیر 51 قهرمانی موفقیت توسط تیم‌های ایرانی در مسابقات بین المللی کسب شده است باید نتایج کاروان ایران در مسابقات آسیایی گوانگجو و المپیک لندن را هم بر عهده بگیرند.

ملاک اندازه گیری موفقیت‌ ورزش، موفقیت در بازی‌های آسیایی و المپیک است

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه‌سواری اضافه کرد: حضور در مسابقات سالانه رشته‌های ورزشی در آسیا و کسب مقام در آن ارزشمند است اما در اندازه‌گیری‌های جهانی از اعتبار زیادی برخوردار نیست. ملاک اندازه گیری موفقیت‌های ورزش کشور موفقیت در بازی‌های آسیایی و مسابقات المپیک است. درحالیکه کشورهای دیگر در این مسابقات با تمام توان و نفرات شرکت نمی‌کنند، ما همه نفراتمان را شرکت می‌دهیم و همین مسئله باعث می‌شود نقاط ضعف و قوتمان نمایان شده و حریفان با کار کردن روی این نقاط در مسابقات معتبر المپیک و بازی‌های آسیایی باعث ناکامی ورزشکارانمان شوند.

کارشناسان اهل فن یا حاشیه نشین هستند یا ...

وی با بیان اینکه براساس نتایج رقابت‌های قاره آسیا مسئولان ابقا یا برکنار می‌شوند به همین دلیل آنها تمام توانشان را برای موفقیت در این رقابت‌ها به کار بسته که به لحاظ سیاست‌های ورزشی یک اشتباه بزرگ است، اظهار داشت: انتظار از کارشناسان خبره ورزشی این است که نسبت به این مسائل تحلیل‌های خود را به درستی بیان کرده و به مسئولان منتقل کنند تا آنها به اینگونه به اشتباه نیفتند، هرچند کارشناسان اهل فن یا حاشیه نشین هستند یا به آنها توجهی نمی شود.

زحمات یک ساله کشاورز قبلی را نباید به نام خود نوشت

قائم مقام پیشین سازمان تربیت بدنی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: یک مثال ساده می‌زنم کشاورزی در طول یک سال پس از شخم زدن، بذرپاشی، آبیاری، نگهداری و مراقبت از محصول، ناگهان زمان برداشت محصول دیگر در مزرعه نیست اما فردی که این محصول را برداشت می‌کند نمی‌تواند زحمات قبلی را نادیده بگیرد و همه نتایج مثبت محصول را به نام خود بزند. در برنامه ریزی‌های کلان همین اتفاق می‌افتد که دیگران کاشتند ما می‌خوریم، ما می‌کاریم دیگران بخورند.

اتفاقات مثبت را به نام خودمان می‌زنیم و نکات منفی را به نام دیگران

آشتیانی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که شما به عنوان یک کارشناس که حتی مدتی قائم مقام سازمان تربیت بدنی بودید عملکرد این سازمان را در یکسال اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟، افزود: اتفاق خاصی را تاکنون ندیده ام و امیدوارم از امسال به بعد این اتفاق رخ دهد. مثال کشاورز را برای آن زدم که خیلی از موضوعات مشخص شود منصفانه نیست محصول دیگران را به نام خودمان بزنیم. باید اقدامات دیگران که چه مثبت و چه منفی را با نقد کارشناسان مورد ارزیابی قرار دهیم، نه اینکه اتفاقات مثبت را به نام خودمان رقم بزنیم و نکات منفی را بگوییم، دیگران انجام داده اند.

پیاده روی و راهپیمایی‌ها ورزش همگانی نیست

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با بیان اینکه در سازمان ورزش همگانی با پیاده روی و راهپیمایی‌های مردم در شهرهای مختلف اشتباه گرفته شده، اظهار داشت: این اتفاق ورزش همگانی نیست. تعریف ورزش همگانی این است که سازمان تربیت بدنی با ایجاد بستر لازم در بخش‌های عمرانی با تکیه بر بودجه دولت، بودجه‌های مشارکتی با بخش خصوصی و یا ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی، امکانات ورزشی مورد نیاز را مهیا سازد تا افراد در هر رشته ای که دوست دارند فعالیت کنند.

وی در این مورد افزود: در ورزش همگانی پس از فراهم شدن بستر مناسب، افراد به راحتی در رشته مورد علاقه‌شان به فعالیت پرداخته و از این فعالیت استعدادها شناخته می شود که در نهایت این استعدادها توسط مربیان مجرب حمایت شود تا به سمت قهرمانی و افتخار پیش بروند.

قائم مقام پیشین سازمان تربیت بدنی با اشاره به اینکه عملکرد مسئولان سازمان از این بعد باید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اصل عملکرد آنها در گوانگجوست، تاکید کرد: مدیران قبلی سازمان این ادعا را دارند که اگر بودیم می‌توانستیم به جایگاه چهارم در گوانگجو دست یابیم اما وقتی نیستند، به همین راحتی می‌گویند چون نبودیم، این نتیجه بدست نیامد.

عوارض درگیری بین سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را در گوانگجو می‌‎بینیم

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در یکسال اخیر تنها نکته ای که مشاهده شد درگیری بین سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بود، اظهار داشت: عوارض این اتفاقات را در گوانگجو خواهیم دید، از این درگیری‌ها چیزی به دست نیامد و تنها منجر به حوادث خاصی شد که ورزش را از مسیر حقیقی اش دور کرد. البته آرزوی همه ما این است که ورزشکارانمان در مسابقات گوانگجو ضمن افتخار آفرینی، موفق به کسب مدال و بالابردن پرچم ایران در آن رقابت‌ها شوند.

واعظ آشتیانی ادامه داد: این جالب نیست در یک دولت بین مدیران جدید با قبلی اتفاقاتی بیفتد و همدیگر را به بهانه‌های مختلف حتی در عرصه رسانه به نقد بکشند. اگر دولت تغییر می کرد و دولتی با سیاستی جدید می آمد این مسائل قابل هضم‌تر بود که آن هم پسندیده نیست. این تنش‌هایی که تا چند وقت پیش وجود داشت، می‌تواند ما را در رسیدن به هدفمان که کسب مدال‌های بیشتر در مسابقات آسیایی است دور کند. البته کارشناسان بهتر در این خصوص صحبت می کنند اما ورزشکاران خودمان هم از این اتفاقات ابراز نارضایتی می‌کنند.

در یکسال اخیر استراتژی از سازمان ندیده ام

وی با بیان اینکه شخصا استراتژی در یکسال اخیر از سازمان ندیده ام، اضافه کرد: شاید برای آنها توجه به بحث ورزش ارزشمندتر بوده است اما چه اتفاقی افتاده است؟ اگر پیشرفت‌ها ملموس مردم باشد خوب است اما این دویدن‌ها را نمی توان ورزش همگانی نامید.

کوه رفتن مردم را به عنوان ورزش همگانی به رخ می‌کشند

مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال با بیان اینکه در دولت نهم با توجه به کمی‌ها و کاستی‌ها زیر ساخت‌های خوبی در ورزش ایجاد و حتی نواقص موجود در برخی از ورزشگاه ها نیز برطرف شد که این زیر ساخت‌ها شرایط خوبی را برای وررزش همگانی فراهم کرد، افزود: دولت دهم در یک سال اول از دولت نهم تغذیه می‌کند و از این به بعد دولت دهم باید از ظرفیت‌های سخت افزاری برای همگانی کردن ورزش استفاده کند اما تعجب می‌کنم وقتی بحث همگانی می‌شود پیاده روی و کوه رفتن مردم را به عنوان ورزش همگانی به رخ می‌کشند.

پول داریم اما مدیریت نداریم؛ چگونه انتظار موفقیت را داریم

وی در مورد پنج برابر شدن بودجه ورزش تاکید کرد: آیا مشکل ورزش ایران بی پولی است و اگر پول باشد این مشکلات برطرف می شود؟ چرا از زاویه دیگر به این موضوع نگاه نمی‌کنیم. مسائلی مانند مدیریت، برنامه ریزی، استفاده از کارشناسان مجرب، نظارت و کنترل را نمی‌بینیم. وقتی پول داریم اما مدیریت نداریم چگونه انتظار بهره برداری خوب و موفقیت را داریم یا بالعکس. اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. داشتن مطلق پول همه مشکلات را حل نمی کند پول مدیریت، برنامه‌ریزی هر کدام به تنهایی نمی توانند مشکلات را حل کنند. زیرا در کنار داشتن منابع مالی، مدیریت نقش محوری را دارد.

سوء مدیریت افراد را به جان می‌خریم تا ورزش را به اهلش بسپاریم

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با اشاره به اینکه آقایان شعار ورزش را به اهلش بسپارید را مطرح می‌کنند، افزود: این شعار یعنی سوء مدیریت افراد را به جان بخریم تا ورزش را به اهلش بسپاریم. بسیاری از مدیران ورزشی امروز منزوی‌اند و کسانی که کمتر از دو سال سابقه کار اجرایی دارند ورزش را بدست گرفته اند. البته مسئولان مدعی اند در کنار این افراد ورزشی نیروهای مختصص می گذارند تا مشکلی پیش نیاید، خوب همان آدم قوی را راس کار بگذارید. چرا عادت داریم لقمه را دور سرمان بچرخانیم؟ کجای این بحث منطقی است؟

قهرمانان را علیه یکدیگر می‌شورانیم

وی با تاکید بر اینکه با این سیاست بسیاری از قهرمانان رشته های ورزشی هم مدعی خواهند شد، اضافه کرد: با این کار نسنجیده قهرمانان را علیه یکدیگر در یک رشته ورزشی می شورانیم. معنی این است که آدم‌های ورزشی در بدنه کارشناسی ورزش نقش پیدا کنند، همانطور که باید آدم‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... در بدنه ورزش نقش داشته باشند.

به سمت ورزشی‌ها غش می‌کنیم یا به سمت غیر ورزشی‌ها

وی اضافه کرد: متاسفانه نه بلد هستیم تعادل را حفظ کنیم و یا اگر به سمت آن می‌رویم بلد نیستیم از این تعادل به خوبی استفاده کنیم، یا به سمت ورزشی‌ها غش می‌کنیم یا به سمت غیر ورزشی‌ها؛ و سعی نمی‌کنیم از ظرفیت‌های خوب جامعه استفاده کنیم. به شرط آنکه یک فرد قهرمان جهان و آسیا شده است، را به عنوان رئیس فدراسیون می‌گذاریم شما چه اندازه گیری برای چنین تصمیمی دارید؟ بطور مثال در آینده اگر برای رشته وزنه‌برداری که رضازاده به عنوان سرپرست انتخاب شده بزرگان دیگری از جمله نصیری، باقری و ... ادعای کنند چرا ما رئیس فدراسیون نکردید، چه جوابی خواهید داد؟

استراتژی‌ها پایه و اساس کارشناسی و منطقی ندارد

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه در انتخابات دخالت می‌شود آن هم به صورت ظرفیت، اضافه کرد: این استراتژی‌ها پایه و اساس کارشناسی و منطقی ندارد و در آینده چالش جدی برای مدیران بعدی بوجود می آورد که آنها باید تاوانش را پس بدهند. ما باید کاری کنیم مدیران بعدی و کارشناسانی که همیشه حضور دارند از ما به نیکی یاد کنند که شما توانستید ورزش مملکت را به سمت و سویی ببرید که اثرات مثبت آن احساس شود و مدیران بعدی تشویق به ادامه این راه شوند.

فدراسیون‌ها بودجه کافی دارند اما مدیریتی وجود ندارد

وی با بیان اینکه مخالف اضافه شدن پول به ورزش نیست، اضافه کرد: می‌گویم باید مدیریت و نظارت در کنار اضافه شدن مباحث مالی وجود داشته باشد، همین الان قاطعانه می گویم بودجه‌های برخی فدراسیون‌ها کفایت می‌کند اما چون مدیریتی وجود ندارد، ظرف 6 ماه بودجه به پایان می‌رسد و مدیران کاسه گدایی چه کنم چه کنم در دست می گیرند، چون مدیریت بر هزینه‌ها وجود ندارد. آنها نمی‌دانند چگونه درآمد داشته و چگونه مصرف کنند

باید به ورزش اهمیت بدهیم

قائم مقام پیشین سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه به خاطر اینکه صدای معترضان بخوابد به بهانه‌های مختلف پست‌ها و پولها‌ی مختلف می‌دهند که ورزش با این شرایط رشد نمی‌کند، افزود: در دنیای امروز ورزش در جایگاه نخست قرار دارد و سیاست در نوبت بعدی اما در کشور ما ورزش در جایگاه آخر است ولی باید به رتبه اول باز گردد ما باید به ورزش اهمیت بدهیم. اگر به ورزشی اهمیت بدهیم، موفقیت رشته‌های مختلف در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک باعث کسب کرسی‌های مهم در جهان می‌شود و ما هم می‌توانیم در معادلات جهانی ورزش نقش داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برای کسب میزبانی المپیک، سیاستمداران و افراد برجسته کشورها سر و دست می‌شکنند و لابی‌های سنگین انجام می‌دهند، نشان دهنده اقتدار جهانی با ورزش است. کشور کوچکی مانند قطر از امروز کاندیدای میزبانی جام جهانی 2022 شده و حتی اعلام کرده برای رفع گرما و خنک کردن شهر دوحه در آن مسابقات امکانات وسیعی را در نظر گرفته است. معنی آن چیست؟ قطر به این کوچکی می‌خواهد در معادلات ورزشی جهان نقش داشته باشد.

ورزش ما یا از سوء مدیریت رنج می‌برد یا مشکل مالی

واعظ آشتیانی با اشاره به اینکه کشور ایران با 70 میلیون جمعیت از نظر ورزشی پتانسیل بالایی برای جهانی شدن دارد اما یا از این پتانسیل به خوبی استفاده نمی شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه ورزش ما در این سال‌ها یا از سوء مدیریت رنج می‌برد یا مشکل مالی. به قول حسن غفوری فرد که اعلام کرد برای هر فردی که پستی نمی‌ماند آن را به ورزش می فرستند، وقتی نگاه اینگونه می‌شود، نباید انتظار موفقیت داشت. بعد آدم‌‎هایی را به عنوان نیرهایی اجرایی در ورزش انتخاب می‌کنند که نه سابقه موفقیت، نه سابقه کار مدیریتی داشته و اگر اندک سابقه ای داشته اند همراه با عدم موفقیت بوده است.

وی در این مورد افزود: شما می‌خواهید با این شرایط پیشرفت کنید؟ یا مدیرانی را انتخاب کنید که همیشه نظرات بالاسری را تائید کنند، مشکل اینجاست.

ورزش را تعطیل کرده و اسم آن را آرامش گذاشته اند

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: اینکه ورزش را تعطیل و اسم آن را آرامش بگذارند، نگاه منصفانه ای نیست. تهییج ورزش را چه نام می گذارند و تعطیلی آن را چه؟ اینکه سازمان تربیت بدنی و مجموعه‌های ورزشی همراه با سکوت کارشان را پیش می برند و متولیان ورزشی کشور گزارشی نداده و ندهند نشانه آرامش است؟ من نه جنجال را قبول دارم و نه سکوت را. حضرت امام (ره) فرمودند بگویید چه کرده اید قبل از آنکه از شما بپرسند.



ایجاد شبکه تعریف و تمجید ضرورتی ندارد

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه‌سواری در مورد تشکیل شبکه ورزش هم خاطرنشان کرد: اگر در این شبکه به تعریف و تمجید از مدیران بپردازند، ایجاد آن ضرورتی ندارد اما اگر بنا بر این باشد رشته‌های مختلف ورزشی به نقد کشیده شده و تحیلیل‌های درستی از شرایط موجود داشته باشند، خیلی خوب است.

وی اضافه کرد: اینکه در آن شبکه همه از هم در آن تعریف کنند و بگویند شما بخوابید و ما بیداریم و هیچ اتفاقی در ورزش رخ نداده، ناخوشایند است. البته نقد باید منطقی باشد نه اینکه تبدیل به انتقام شود و صحبت‌هایی باید در آن مطرح شود که مشکلات ورزش را برطرف کند.

واعظ آشتیانی در پایان گفت: به عنوان کسی که حداقل 7 سال در عرصه ورزش فعالیت می‌کند نقطه نظرات خودم را ارائه کردم که در آن نقد هم وارد است، همه می‌دانند، بدون غرض صحبت‌هایم را بیان کرده ام که امیدوارم این صحبت‌ها کمک کند.