شمارش معکوس برای تعطیلی داروخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم شهریور مصادف با زادروز حکیم زکریای رازی به نام روز داروسازی نامگذاری شده تا بهانه ای و فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات داروسازان و داروخانه داران کشور باشد.

داروخانه های بخش خصوصی که بیشترین سهم را در توزیع دارویی کشور در اختیار دارند متاسفانه کمترین بهره و حمایت دولتی را پشت سر خود دارند و این مسئله باعث شده انگیزه داروسازان برای تاسیس داروخانه و خدمت در این حرفه تا حدودی رنگ ببازد.

دکتر رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران معتقد است که تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، باعث بی انگیزگی و تعطیلی موقت برخی داروخانه ها شده است.

وی با اشاره به گفتگوهایی که انجمن داروسازان با نمایندگان مجلس، دولت و... داشته می گوید: انتظار داشتیم بعد از این رایزنیها تغییری در روند پرداخت مطالبات داروخانه ها به وجود بیاید اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

مژدهی آذر می گوید: وقتی قرار است داروخانه ها امروز خدمات بدهند و چند ماه بعد پول آن را دریافت کنند دیگر انگیزه ای برای آنها باقی نمی ماند و در نتیجه خانه نشین می شوند.

این در حالی است که دکتر محمدرضا شانه‌ساز، مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، بدهی برخی از داروخانه‌ها به شرکتهای توزیع کننده دارو را باعث قطع موقت تحویل دارو به این مراکز دانست و گفت: گاهی پیش می‌آید به دلیل بدهی برخی از داروخانه‌ها به شرکتهای توزیع کننده دارو، تحویل دارو به این مراکز به طور موقت قطع شده و همین امر موجب انتشار اخبار کمبود دارو می شود. در حالی که با جبران این کمبود و در اختیار گذاشتن دارو به داروخانه‌ ها توسط مراکز توزیعی دارو شاهد طبیعی شدن چرخه نظام دارویی هستیم.

دکتر سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور با توان تخصصی و نیروی انسانی کارآمدی که دارد می تواند در برابر تحریمها و فشارهای بین المللی ایستاده و به تولید داروهای جدید بپردازد، در عین حال معقتد است که 70 درصد گردش اقتصادی یک داروخانه در صندوق سازمانهای بیمه ای به مدت پنج تا هفت ماه نگهداری می شود.

وی با اشاره سهم 10 درصدی داروخانه های دولتی در توزیع داروی کشور، اظهارداشت: متاسفانه داروخانه های دولتی بیشترین سهمیه دارویی را دریافت می کنند که این مسئله موجب می شود نه تنها بیماران دچار مشکل تهیه دارو شوند.

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: عمده سرمایه گذاری در چرخه دارویی کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود که متاسفانه از حمایت کمتر دولتی برخوردار بوده و حتی قیمت گذاری آن به شدت دولتی تعیین می شود.

هم اکنون بیش از 14 هزار داروساز عضو انجمن داروسازان ایران هستند و در داروخانه ها، مراکز آموزشی، پژوهشگاهها و کارخانه‌های داروسازی سراسر کشور مشغول کار هستند. با این وجود به منظور توسعه اهداف درمانی و دارویی کشور نیاز به تربیت نیروی داروساز در رشته‌های تخصصی داروسازی همچنان به چشم می‌خورد.

ناتوانی و بروز مشکلات جدی در گردش امور داروخانه ‌ها یکی از مهمترین دغدغه‌های پیش روی داروساز در داروخانه‌ها است. به طوری که عدم پرداخت به موقع مطالبات معوقه سازمانهای بیمه‌گر شرایطی فراهم کرده تا داروخانه‌ها در تامین دارو از شرکتهای پخش دارویی با مشکل مواجه شده و ناچار داروخانه خود را تبدیل به فروشگاه لوازم بهداشتی و آرایشی کنند تا شاید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.