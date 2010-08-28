جامعه برای نبرد فرهنگی با دشمنان نیازمند افزایش بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی شامگاه جمعه در گردهمایی بصیرتی و تجلیل از مدیران بسیجی و فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات که به مناسبت هفته دولت در سالن اجتماعات شهرک فجر بندرعباس برگزار شد، گفت: تا وقتی مردم حامی و پشتیبان دولت باشند و در صحنه حضور داشته باشند و با روحیه ای که از ایمان و تقوای خود کسب می کنند دشمن هیچ خدشه ای به نظام و انقلاب نمی تواند وارد کند.

به گفته وی، با برنامه های دولت نهم و دهم اکنون کشور به یک کارگاه بزرگ تولید مبدل شده و چنین امری میسر نمی گشت مگر با حمایت، همت و تلاش مردم و بسیجیان ایران اسلامی.

وی اذعان کرد: دولت فعلی دولت کارهای سخت و نشدنی است و این امر در برنامه هایی مثل سهمیه بندی بنزین و فناوری هسته ای بخوبی مشاهده می شود.

هاشمی تختی اضافه کرد: آن چیزی که از سیاستهای دولت بخوبی مشخص است توسعه و عمران متوازن کشور از تهران تا محروم ترین شهرها و دورافتاده ترین نقاط مثل جاسک و بشاگرد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نطفه بسیج قبل از دوران انقلاب بسته شده است آن گروه هایی که قبل از انقلاب به ندای امام لبیک گفتند و از جان خود برای نابودی ظلم و ستم گذشتند به حقیقت بسیجیان زمان خود بوده اند و تا زمانی که کفر و ستم وجود داشته باشد بسیج نیز وجود خواهد داشت.

هاشمی تختی تصریح کرد: اخلاص، فداکاری و ایثار در درون جامعه ما نفوذ کرده و چیزی که اکنون بسیجیان ما نیاز دارند بصیرت است تا با آن بتوانند میان حق و باطل را تشخیص دهند.

وی ادامه داد: جامعه کنونی ما به بصیرت نیاز دارد و این وظیفه تک تک ماست که در نبرد فرهنگی حاضر شویم و در این راستا با تمام وجود کار و تلاش کنیم.