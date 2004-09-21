علاوي : به زودي از ايران ديدن مي كنم

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اياد علاوي نخست وزير دولت موقت در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط به چالش هاي بزرگي كه دولت وي با آن مواجه است، اشاره كرد.



علاوي اولين چالش بزرگ دولت خود را تهديدهاي امنيتي دانست و گفت مهم ترين چالش هاي پيش روي دولت موقت مساله امنيت و ثبات كشور و ساخت ارگان هاي نظامي و پليس است كه بتواند با چالش ها و تهديدها مقابله كند و ساخت و كارآمد كردن ارگان هاي دولتي و چرخاندن حركت اقتصادي عراق است.



به گزارش "مهر" نخست وزير دولت موقت اظهار داشت : چالش هاي مهمي دربعد اقتصادي پيش روي ما قرار دارد،اولين مساله بيكاري است ، بر اساس آخرين آمار و ارزيابي هاي وزارت برنامه ريزي درباره نرخ بيكاري اين ميزان به 8/26 درصد رسيده است ، دومين مساله مساله بدهي ها است ، بدهي هاي سنگين كه بخشي از آنها قانوني است و بخش ديگر به علت مسلح كردن رژيم صدام از سوي برخي كشورها بدهي هاي غير واقعي است موضوع سوم در چالش اقتصادي فعال كردن خدمات اساسي دولتي مانند برق و خدمات بهداشت و شبكه هاي آب و فاضلاب است، اين درحقيقت مهمترين چالش هاي اقتصادي پيش روي دولت است علاوه بر آن معضل انزواي عراق است كه درحال پايان يافتن است و عراق در حال بازگشت به موقعيت عربي و روابط بين الملل گذشته خود است.



علاوي درباره روند سياسي عراق گفت : در روند سياسي سه عنصر وجود دارد اولين آن وحدت ملي عراق و گذر از مشكلات و دوري از روحيه انتقام جويي است ، عنصر دوم رويكرد با گام هاي ثابت به سوي دمكراسي است كه مقصود از آن مشاركت ملت عراق در فرايند انتخابات قانوني در كشور است اما سخن از دمكراسي موفق مانند اروپا همچنان بعيد است و براي تحقق آن نياز به زمان داريم مهم اين است كه راه درست را آغاز كنيم اما بخش سوم ، روند سياسي بازگشت عراق به جهان عرب و اسلام و بازگشت اين دوجهان به عراق است اين روندها با گام هاي ثابت و گرايش هاي صحيح براي رسيدن به آنچه ملت عراق به آن چشم دوخته است .



به گزارش "مهر"، علاوي درباره انتخابات و احتمال تعويق آن بنا به گفته برخي شخصيت ها گفت : انتخابات در موعد مقرر آن برگزار خواهد شد و دولت عراق به زمان برگزاري آن يعني ژانويه سال آينده ميلادي احترام مي گذارد و اين مساله مهمي براي ما وعراقي ها است ما از سازمان ملل متحد مي خواهيم براي موفقيت اولين عمليات انتخابات قانوني در عراق به ما كمك كند.



وي درباره اينكه آيا عمر دولت موقت براي تحقق برنامه ها و آرمان هايش كوتاه نيست،گفت: قطعا همين طور است ما با زمان مسابقه مي دهيم اما با اين حال نتايج بزرگي را در ساخت تشكيلات نيروهاي مسلح يا پليس و دستگاه هاي امنيتي و اطلاعات محقق كرده ايم .



علاوي همچنين به سفر قريب الوقوعش به واشنگتن وديدار با بوش براي بررسي مشكل بدهي هاي عراق اشاره كرد.

نخست وزير دولت موقت عراق از مطبوعات و رسانه هاي عرب زبان به علت آنكه تنها نكات منفي در عراق را پوشش مي دهند و به مسائل مثبت اهميتي نمي دهند انتقاد كرد.



علاوي گفت : اين رسانه ها در زماني كه حملات انفجاري سخن مي گويند هرگز اشاره نمي كنند كه مردم سامراء بر

ضد تروريست ها اقدام كرده اند و هرگز به آرام بودن بصره اشاره نمي كنند ما نيازي به حمايت رسانه اي نداريم كه بگويند رئيس جمهور يا نخست وزير خوب است آنچه ما نياز داريم بيان حقايق است .



وي با اشاره به اينكه به زودي به ايران و دو كشور تركيه و پاكستان سفر خواهد كرد، درباره اينكه آيا سفر اخيرش به كشورهاي عربي نتايج مورد نظرش را محقق كرد، گفت : در اين سفر توانستيم روابط خود را با كشورهاي همسايه تقويت كنيم و سفر به كشورهاي همسايه به استثناي ايران و تركيه كه به زودي به اين دو كشور و پاكستان سفر خواهيم كرد.



علاوي گفت : در سفر به كشورهاي عربي با سران اين كشورها گفتگوهاي مثبتي داشتم و نتايج خوبي هم همراه داشت ما كميته هاي دوجانبه مشترك براي تعميق روابط دوجانبه در زمينه هاي اقتصادي و سياسي و علمي تشكيل داديم ، دركالبد روابط عربي عراقي و عراقي اسلامي روح تازه اي دميده شده است.

