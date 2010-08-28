اظهارات نماینده کمیته انضباطی در مورد پرونده محرومیت رضا چلنگر

عباس روغنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: از این پرونده نزدیک به دو سال می گذرد و دقیقا به خاطر ندارم که به عنوان نماینده کمیته انضباطی در این جلسه حضور داشتم یا نه ولی این امر از طریق امضایی که در پای رای صادره وجود دارد قابل اثبات است.

وی اضافه کرد: باید به اصل پرونده رجوع کنم تا بطور دقیق بتوانم درباره حضورم در این جلسه اظهار نظر کنم.

نایب رئیس کمیته انضباطی در خصوص اینکه آیا جلسه صدور رای با حضور سه نفر نیز رسمیت می باید یا نه گفت: اعضای شورای صدور رای کمیته انضباطی 5 نفر هستند که با حضور سه عضو نیز اعلام رای رسمیت می یابد و بنابر این رای صادر شده مشکلی از این بابت ندارد.

روغنی در مورد سنگین بودن رای محرومیت 4 ساله رضا چلنگر مترجم تیم فوتبال پاس یادآورشد: به هرحال این رای بر اساس مستندات و اظهارات ایشان و سایر عوامل مرتبط با این پرونده اتخاذ شده و در موعد خودش قابل تجدید نظر بوده و در صورت اعتراض امکان رسیدگی مجدد داشته است.

وی درعین حال یادآور شد: قراربود آقای چلنگر از فدراسیون فوتبال درخواست بخشش یا کاهش محرومیت خود را داشته باشد ولی نمی دانم این درخواست انجام شد یا نه ولی بنده هم اعتقاد دارم با توجه به معاونت ایشان در تخلف صورت گرفته این رای می تواند محرومیت کمتری را برای این مترجم به همراه داشته باشد.

در برنامه 90 پنج شنبه شب گذشته، رضا چلنگر مترجم تیم فوتبال پاس اعتقاد داشت در جلسه شورای رای کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تمامی اعضا به ویژه نماینده کمیته انضباطی حضور نداشتند در حالیکه احمد هاشمیان با قاطعیت اعتقاد داشت این جلسه با حضور وی، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و عباس روغنی نماینده کمیته انضباطی برگزار شده است.

شورای صدور رای کنترل دوپینگ فدراسیون فوتبال تیرماه سال 87 رضا چلنگر را به دلیل نقش داشتن در دوپینگ بازیکنان تیم پاس به 4 سال محرومیت از حضور در میادین فوتبال محکوم کرد. این درحالی است که به گفته چلنگر نقش اصلی در دوپینگ بازیکنان پاس را یدالله اکبری به عنوان خریدار مواد ممنوعه و ارائه دهنده آن به باشگاه برعهده داشته است.