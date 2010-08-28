تولید 99 درصد داروی مورد نیاز کشور/ 10هزار داروساز امنیت شغلی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رهبر مژدهی آذر جمعه شب در همایش روز داروسازان در سالن همایشهای برج میلاد اظهار داشت: وضعیت دارویی کشور با ورود به عرصه تولید داروهایی با تکنولوژی بالا وارد مرحله جدیدی شده است.

وی با بیان اینکه در حال نزدیک شدن به مرز تولید 99 درصد داروی مورد نیاز کشور هستیم افزود: البته نباید مشکلات صنعت داروسازی را نادیده گرفت.

مژدهی آذر تاکید کرد: باید صنعت داروسازی کشور به روز شده و در جهت رفع مشکلات نقدینگی این صنعت گام برداشت.

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه ها بار سنگین مسئولیت توزیع دارو را بر دوش گرفته اند و نهایت تلاش خود را می کنند که داروی مورد نیاز مردم در دورترین نقطه کشور به دست آنها برسد، افزود: نزدیک به 10 هزار نفر در بخش داروسازی و داروخانه ای کشور فعالیت می کنند که بی تفاوتی نسبت به وضع این قشر، قطعا نظام دارویی کشور را دچار مشکل می کند.

وی با تاکید بر توجه مسئولان مربوطه به مشکلات داروسازان به خصوص داروخانه ها، گفت: متاسفانه عدم توجه به مشکلات این قشر باعث شده بار علمی داروسازان در داروخانه ها منجمد و بی حاصل شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران، یکی از مشکلات داروخانه ها را سازمانهای بیمه گر دانست و اظهار داشت: به دلیل مشکلاتی که داروخانه ها با بیمه ها دارند تمام وقت و انرژی داروخانه ها به جای اینکه صرف تامین سلامت و بهداشت مردم شود باید برای گرفتن طلب داروخانه ها از سازمانهای بیمه گر هدر برود.

مژدهی آذر در این همایش خواستار وحدت داروسازان و داروخانه داران کشور برای حل مشکلاتشان شد.