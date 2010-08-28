مدت زیادی از نخستین باری که پروژه مسکن مهر کلید خورد، می گذرد اما وزارت مسکن و شهرسازی در دولت دهم در پی استفاده از تمام توان داخلی و خارجی برای ساخت این پروژه است.

ورود تکنولوژی از کشورهای خارجی یکی از دلایلی بود که وزارت مسکن حضوراین سازنده ها را ضروری دانست اما دعوت نشدن انبوه سازان در نخستین جلسه ای که وزارت مسکن با انبوه سازان ترکیه ای برگزار کرده بود شائبه بی توجهی به سازنده های داخلی را بوجود آورد و اگرچه بخش زیادی از پروژه مسکن مهر را انبوه سازان انجام می دهند اما به نظر می رسد که هنوز هم توان تولید کننده داخلی در این امر نادیده گرفته می‌شود.

موضوعی که حتی وزیر مسکن و آبادانی ترکیه هم درجلسه با علی نیکزاد به آن اذعان کرد، این بود که ساخت یک میلیون واحد مسکونی بسیار پروژه بزرگی است و تاکنون در ترکیه هم انجام نشده است.

در این خصوص معاون وزیر مسکن در گفتگو با مهر با اعلام جزئیات مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه مسکن مهر، گفت: تاکنون 5 شرکت خارجی برای ساخت 40 هزار واحد مسکن مهر قرارداد بسته‌اند، ضمن اینکه مذاکره با یک شرکت سوئیسی در این باره در حال انجام است.

جمشید نورصالحی افزود: البته شرکتهای خارجی که برای ساخت مسکن مهر مذاکره داشته اند بیشتر از پنج شرکت بوده است اما فقط حضور این پنج شرکت با واگذاری زمین عملیاتی شد و این شرکتها در پرند و هشتگرد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکتها از 2 کشور ترکیه و کره به ایران آمده اند، تصریح کرد: هنوز در استانهای دیگر شرکتهای خارجی حضور ندارند اما در دوره جدید ساخت مسکن مهر احتمال مشارکت آنها بسیار زیاد است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تفاهم نامه با برخی کشورهای اروپایی خبر داد و گفت: ایران با کشورهای ایتالیا، چین و مالزی تفاهم نامه هایی دارد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.



در حالی معاون وزیر مسکن از قرارداد با خارجی ها خبرمی دهد که انبوه سازان ایرانی حضور سرمایه گذاران خارجی در این پروژه را چندان تاثیر گذار نمی دانند.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی انبوه سازان کشور در گفتگو با مهر حضور شرکتهای خارجی در مسکن مهر را تنها برای ایجاد رقابت ضروری دانست و گفت: این شرکتها توان ساخت یک میلیون واحد مسکونی را ندارند.



ایرج رهبر حضور شرکت‌های خارجی در اجرای طرح مسکن مهر را برای انتقال تجربه صنعتی سازی و رقابت عنوان کرد و افزود: حضور کشور ترکیه در اجرای این طرح به لحاظ داشتن تجربه صنعتی سازی مسکن این کشور بود اما دیگر کشورها تنها برای یاری انبوه سازان داخلی در اجرای این پروژه حضور داشتند.

وی تصریح کرد: شرکتهای خارجی تنها توان ساخت پایین تر از یکصد هزار واحد مسکونی دارند و ساخت یک میلیون مسکن مهر توسط انبوه سازان داخلی انجام می شود.

این اظهار نظرها در حالی صورت گرفت که هفته گذشته نیز یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بی توجهی به سازنده های ایرانی و دعوت از خارجی ها در ساخت مسکن مهر به شدت انتقاد کرده بود.