تصویربرداری سریال "آب پریا" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "آب پریا" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو است که مراحل تصویربرداری را سپری می کند. ضبط این سریال از یک ماه پیش در دماوند شروع شده و این روزها در تهران ادامه دارد. پیش بینی می شود تصویربرداری تا هشت ماه دیگر طول بکشد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: چشمه ها و رودها دارند می خشکند، گیاهان تشنه اند، ابرها همه بیمارند، آسمان آبی زیر غبار و دود پنهان شده، زمین به خاطر سنگینی زباله ها بر روی سینه اش، نفسش در نمی آید. اپوش، اهریمن خشکی و پلشتی دوباره جان گرفته و آب پری را به اسارت خود در آورده .... برف پری وابرپری و سبزپری برای نجات خواهرشان به زمین می آیند و ...

راضیه برومند، گیتی مرتضوی با همکاری هنگامه مفید و علی فیاض منش نویسندگان این سریال هستند. هنگامه مفید، بهناز جعفری، سحرولد بیگی، امیرحسین صدیق، حسین دادشکر، لیلی رشیدی، امیررضا میرآقا، سروش مردانی، گیتی معینی، پاشا رستمی، شیلان رحمانی، توران یاقوتی و ... در این سریال به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید "آب پریا" عبارتند از مشاور فیلمنامه: فرهاد توحیدی، طراح چهره پردازی: جلال معیریان، مدیر تصویربرداری: کاوه شاه محمدلو، تدوین: سهراب شاه محمدلو، صدابردار: مسعود شاهوردی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مصطفی احمدی، جلوه های ویژه کامپیوتری: نیما بانکی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، عکاس: عبدالرضا نیکو، منشی صحنه: آسیه معصومی زاده، عروسک ساز: بنفشه بدیعی، عروسک گردان: آذر اخوت، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، مدیر صحنه: علیرضا یزدانی، طراح گریم: جلال الدین معیریان.