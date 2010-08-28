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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۱

پلاتینی از تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه دفاع کرد

پلاتینی از تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه دفاع کرد

رئیس اتحادیه فوتبال یوفا، میشل پلاتینی، از تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه مبنی بر محرومیت بازیکنان شورشی این تیم در رقابت های جام جهانی 2012 حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات فوتبال فرانسه، نیکلاس آنلکا را در خلال برگزاری رقابت های جام جهانی به دلیل درگیری با ریموند دومنک، سرمربی این تیم، به فرانسه بازگرداندند. این در حالی است که پاتریس اورا، فرانک ریبری و جره می تولالان، دیگر بازیکنان فرانسوی بودند که به همراه آنلکا به دلیل اخلال در اردوی تیم ملی فرانسه در آفریقای جنوبی از سوی فدراسیون فوتبال این کشور با محرومیت مواجه شدند.

پلاتینی گفت: این برای اواین و آخرین بار است که من در خصوص این موضوع صحبت می کنم. من این صحبت ها را نه در سمت رئیس یوفا بلکه به عنوان کاپیتان پیشین تیم فوتبال فرانسه مطرح می کنم. از تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه 100 درصد دفاع می‌کنم و امیدوارم که این محرومیت ها اجرا شود.

کد مطلب 1141413

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