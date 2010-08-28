برکناری 4 فرمانده پلیس فیلیپین / بمب گذاری در بانکوک

مالزی :

دستگیری 4 مضنون به انشار اوراق بهادار بین المللی جعلی توسط پلیس مالزی

قرار داد همکاری شرکت مخابراتی ماکسیس مالزی برای انجام پروژه های مخابراتی در هاوایی

اجازه شهروندی به اتباع خارجی یک امتیاز است نه حق برابری



فیلیپین :

ایجاد نیروی جدید و خبره مبارزه با موقعیت های گروگانگیری توسط پلیس این کشور

بر اساس گزارش آژانس رسانه های اجتماعی در آمریکا ، فیلیپین بالا ترین آمار بازدید فیلمهای کوتاه ویدئویی را در اینترنت داراست

علیرغم ممنوعیت دولت هنگ کنگ به گردشگران برای مسافرت به فیلیپین ، متخصصان از افزایش رو به رشد این صنعت در فیلیپین خبر دادند

کار برکنار شدن 4 فرمانده پلیس به دلیل سهل انگاری در حادثه مرگبار گروگانگیری در هفته گذشته



اندونزی :

تصمیم رئیس جمهوری اندونزی برای گفتگو با نخست وزیر مالزی برای سرعت بخشیدن به روند حل مناقشات مرزی

تاکید دولت اندونزی بر حفظ امنیت تبعه های مالزیایی در میان جامعه

راه اندازی گروه ویژه برای حفظ مرزهای این کشور

سود آوری بالای تولید و صادرات کفش

آغاز دادگاه های 21 تروریست در اندونزی

تلاش اندونزی برای امکان ایجاد مرزهای موقت با مالزی برای اجتناب از حوادث احتمالی و درگیری میان دو کشور

موسسه هواشناسی و ژئو فیزیک اندونزی از زلزله ای خفیف 5.2 ریشتری در منطقه سوماترا خبر داد



تایلند:

بازگشت سفیر کامبوج به تایلند

بمب گذاری در مرکز خریدی واقع در مرکز بانکوک

آزادی مطبوعات در تایلند رو به وخامت است



سنگاپور:

هزینه پارکینگ خودرو در سنگاپور دو برابر شد

ایجاد دادگاه ویژه اختلافات میان کارگر و کارفرما در سنگاپور

387 میلیون دلار هزینه برگزاری مسابقات المپیک نوجوانان ، سه برابر مقدار پیش بینی شده

رشد 24.1 درصدی ورود گردشگران به سنگاپور نسبت به سال گذشته