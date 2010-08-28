در صورت حمله سئول و واشنگتن از بازدارندگی هسته ای استفاده می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "کوان سونگ چول" روز جمعه در مراسمی به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد ایجاد روابط دیپلماتیک هاوانا-پیونگ یانگ گفت: در صورتی که واشنگتن و سئول برای به راه انداختن جنگی در شبه جزیره کره تلاش کنند، با جنگی مقدس بر اساس نیروهای بازدارندگی هسته ای خود پاسخ می دهیم.

کوان سونگ چول تاکید کرد: دولت ما برای ایجاد شبه جزیره ای عاری از سلاح هسته ای و برقراری صلحی پایدار به عنوان آغاز فرآیند وحدت میان دو کره تلاش می کند.

وی با اشاره به حادثه غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی موسوم به چئونان در ماه مارس گفت: اوضاع شبه جزیره کره نیازمند افزایش حمایت و اتحاد میان مردم کره شمالی و کوبا است.

"ریکاردو کابریساس" معاون رئیس جمهوری کوبا نیز در عین حال بر تمایل هاوانا و پیونگ یانگ برای تقویت روابط میان دو کشور تاکید کرد.

همچنین مرد شماره دو کره شمالی روز گذشته در دیدار با رئیس جمهوری پیشین آمریکا، آمادگی کشورش را برای بازگشت به مذاکرات شش‌جانبه اعلام کرد.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از اوت سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.