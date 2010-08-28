بازگشت روسیه به افغانستان/ مسکو وارد بازی آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تایم در مطلب خود می نویسد: "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه در دیدار با "حامد کرزای" همتای افغان خود در مورد قاچاق مواد مخدر و افراط گرایی و شبه نظامیان با او گفتگو کرد.

در ماههای اخیر روسیه اقداماتی را برای افزایش حضور خود در افغانستان آغاز کرده و این در حالی است که آمریکا و متحدان آن در ناتو در اندیشه خروج تدریجی از افغانستان هستند.

بنابراین روسیه در اندیشه سرمایه گذاری گسترده در بخش زیرساخت ها، معادن و منابع انرژی و افزایش توان نظامی افغانستان است و نکته مهم این است که این بار روسیه با حمایت آمریکا در حال افزایش حضور خود در افغانستان است.

آمریکا و ناتو برای رها کردن خود از افغانستان و مقابله با تهدیدهایی همچون طالبان و القاعده با افزایش نقش روسیه در افغانستان موافقت کرده اند و از همین رو مسکو این بار با حمایت آمریکا در حال وارد شدن به افغانستان است و این در حالی است که سالها قبل و در دوران جنگ سرد افغانستان میدان جنگ دو ابر قدرت بود.



تایم در ادامه می نویسد : وجود منافع مشترک در افغانستان و از آن گذشته هزینه های زیادی که آمریکا در طول 9 سال گذشته در افغانستان متحمل شده و همچنین نزدیک شدن به تاریخ اعلام شده در سال 2011 برای خروج آمریکا از افغانستان، موجب شده تا اکنون واشنگتن به دنبال یافتن متحدان منطقه ای باشد تا بتواند با تکیه بر آنها و سپردن بخشی از امور افغانستان به این متحدان جدید خود را از افغانستان بیرون بکشد.

بر همین اساس، در سال گذشته ارتباطات اطلاعاتی گسترده ای میان روسیه و آمریکا در امر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان برقرار شده است. هم اکنون نیمی از مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق مرزهای روسیه به نقاط دیگر انتقال می یابد و مسکو معتقد است که بهترین راه برای متوقف کردن این پدیده مقابله با آن در محل تولید است.

در گذشته مقامات روسی و از جمله "ویکتور ایوانف" رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر روسیه انتقادات تندی را از عملکرد آمریکا در افغانستان و نقش آن در افزایش تولید مواد مخدر می کردند اما هم اکنون این انتقادها جای خود را به همکاری داده اند.

تایم در ادامه مطلب خود می نویسد : همکاری روسیه با ناتو در مورد افغانستان در گذشته بسیار محدود بود اما اکنون روسیه یکی از متحدان اصلی ناتو در افغانستان محسوب می شود و مذاکراتی نیز میان کابل و مسکو برای تجهیز ارتش افغانستان از سوی روسیه آغاز شده که یکی از موارد آن مربوط به فروش 20 فروند بالگرد مدل Mi-17 است.

علاوه بر آن روسیه اعلام کرده که در امر آموزش خلبان ها و پلیس افغانستان نیز با ناتو همکاری می کند. و سرمایه گذاری روسیه در بخش های مختلف افغانستان نیز می تواند امید تازه ای برای دولت کرزای مبنی بر درآمدزایی باشد. علاوه بر آن از زمان اتحاد جماهیر شوروی برخی پروژه های نیمه کاره در افغانستان وجود دارد که مسکو در اندیشه به دست گرفتن امر تکمیل و راه اندازی آنها نیز هست.

تایم در ادمه مطلب خود می نویسد : روسیه یک امتیاز دیگر برای افزایش حضور خود در افغانستان دارد و آن اینکه در دوران اتحاد جماهیر شوروی برخی از افغانها برای ادامه تحصیل به دانشگاه های این کشور مراجعه می کردند و اکنون این افراد در حال بازگشت به کشور خود هستند و همین امر می تواند روسیه را در پیشبرد اهداف خود در افغانستان یاری دهد.

