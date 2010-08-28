پرویز کرمی که به تازگی از سوی مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان با حفظ سمت معاونت برنامه ریزی این سازمان به سرپرستی خبرگزاری برنا منصوب شده است به خبرنگار مهر گفت: با صدور حکم از سوی رئیس سازمان ملی جوانان، بنده با حفظ سمت معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی در سازمان ملی جوانان در مقام مدیرعاملی خبرگزاری برنا منصوب شده و در حال حاضر 5 روز است که بر سر پست جدید خود حاضر می شوم.

وی مهم ترین تغییراتی که با حضور وی در این خبرگزاری اعمال خواهد شد اینگونه توضیح داد: سعی بر این است که تغییرات به گونه ای باشد که خبرگزاری را به سوی جلو حرکت دهد. برنا خبرگزاری خوب و معتبری است ولی نیاز به تغییراتی در ساختار و تشکیلات اداری است و شاید یکی از دلایل انتخاب من برای مدیریت برنا هم این بوده که بتوانیم این تغییرات ساختاری را هرچه سریعتر اعمال کنیم تا خبرگزاری بتواند گام های محکم تری در مسیر اهداف سازمان ملی جوانان بردارد.

معاون برنامه ریزی سازمان ملی جوانان با تاکید بر اینکه محتوای تولیدی در برنا باید در راستای امور جوانان باشد بیان کرد: خبرگزاری برنا لازم است هرچه بیشتر به سازمان ملی جوانان نزدیک شود و به مسائل جوانان بپردازد و این هدفی است که برنا با آن شکل گرفته و نباید از آن فاصله بگیرد.

وی افزود: در چند روزی که مسئولیت خبرگزاری را برعهده گرفته ام سعی شده رویکرد خبری و تحلیلی این رسانه به سمت جوانان و امور آنها و همچنین برنامه های سازمان ملی جوانان بیشتر باشد و فکر می کنم این تغییر را بتوان با مرور صفحات خبری خبرگزاری هم احساس کرد.

کرمی هرچه تخصصی تر شدن خبرگزاری برنا را مهم ترین رویکرد مدیریتی خود دانست و گفت: مزیت با جوانان بودن باید بیشتر در برنامه های برنا جاری شود.در یک نگاه کلی می توان گفت تغییر تشکیلاتی، اصلاح ساختاری و همچنین رویکرد محتوا به امور جوانان تغییراتی است که در برنا ایجاد می شود.

سرپرست خبرگزاری برنا با اشاره به اینکه این رسانه برای جوانان است درباره تغییر ساختار نیروی انسانی توضیح داد: فعلا که هیچ تغییری در ساختار نیروی انسانی نداشته ایم ولی در آینده برای بهبود روش ها و عملکرد از نیروهای خلاق بهره مند خواهیم شد.

مشاور سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان درباره وضعیت فعالیت خود در سمت معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی در سازمان ملی جوانان عنوان کرد: یکی از اهداف سازمان ملی جوانان ایجاد ارتباط بیشتر با جوانان است و برنا را می توان بازوی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی سازمان دانست و حضور من در این دو سمت می تواند فرصتی باشد تا ازظرفیت های رسانه ای برنا برای پیشبرد اهداف فرهنگی سازمان بهره مند شوم.