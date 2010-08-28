حفظ جایگاه فرش در استان مرکزی نیازمند حمایت است

عزیر الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در استان مرکزی حدود 12 هزار بافنده، شناسایی شده است و با ارائه کمترین تسهیلات و حمایت از آن ها، می توان به رونق فرش دستباف استان مرکزی کمک کرد.

وی ادامه داد: ما در کنار تولید فرش دستباف به صورت سنتی، به طور کاملا علمی بحث فرش دستباف را پیگیری می کنیم و برای بالا بردن کیفیت فرش استان در سطح کشور و حضور مناسب در بازار خارجی، پیشنهاد داده ایم که رشته فرش در سطح دانشگاههای استان مرکزی نیز تدریس شود.

صدیقی با اشاره به تشکیل اتحادیه فرش دستباف در استان اظهار داشت: اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان مرکزی، جهت تسهیل در روند صادرات فرش، در مرکز استان، ایجاد گردد.

وی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل فرش استان باید ریشه ای عمل کرد، چراکه امروز تولیدکنندگان فرش برای دریافت مجوز باید کارت عضویت آنها از قم صادر شود.

معاون بازرگانی داخلی استان مرکزی افزود: در طی جلسات آینده کمیته فرش، چگونگی تأسیس اتحادیه و شرح وظایف آن را از طریق اتاق ایران به صورت مرحله به مرحله دریافت و کمیته را در جریان فرآیند چگونگی تشکیل اتحادیه قرار می دهد.

سهم استان مرکزی در رابطه با تسهیلات اشتغال زایی، مصوبه مجلس و اعلام شده به صندوق مهر امام رضا، 50 میلیارد تومان است که یک میلیارد تومان جهت حمایت از فرش دستباف استان مرکزی ، اختصاص یافته است.