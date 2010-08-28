مالکی درباره افزایش حملات تروریستی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "نوری المالکی" روز گذشته در اظهاراتی که از تلویزیون عراق پخش شد، اظهار داشت: دولت اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد برخی از گروههای تروریستی مرتبط به القاعده و بعثی ها در نظر دارند سلسله حملاتی را در مناطق مختلف عراق انجام دهند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: هم اکنون القاعده و بعثیها در صدد طرح ریزی انجام عملیات های بیشتری در عراق هستند. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است ائتلاف میان بقایای رژیم بعث سابق والقاعده که از حمایت های خارجی نیز در این راه سود می برند در پی انجام عملیات های تروریستی در استان های مختلف کشور از جنوب تا شمال هستند.

مالکی در حالی این اظهارات را بر زبان آورد که هفته گذشته حملات هماهنگ علیه پلیس عراق در نهایت 62 کشته بر جای گذاشت. با وجود اینکه حملات تروریستی در دو سال اخیر نسبت به سالهای 2006 و 2007 کاهش پیدا کرده است، اما انفجارها و عملیات های تروریستی همچنان روزانه در عراق قربانی می گیرد.

از سوی دیگر، نیروهای عملیاتی آمریکا روز 31 آگوست جاری (نهم شهریور) عقب نشینی خود را از عراق تکمیل می کنند.