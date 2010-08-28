مشاغل کاذب آفتی بر جان کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ‌شاید بتوان گفت عدم برنامه‌ریزی صحیح به همراه عوامل نامساعد طبیعی چون کم‌آبی و خشکسالی و در نتیجه عدم اقبال به کشاورزی، بخشی از زنجیره‌ای را تشکیل می‌دادند که عاملی برای مهاجرت روستاییان به شهرها شد.

مسئله‌ای که به دلیل نیازهای بی‌حد و حصر، روستائیان را در زندگی شهری می‌بلعید و به همین سبب روستائیان تلاش داشتند تا برای رسیدن به اهدافی که چیزی جز تامین زندگیشان نبود به شغلهای غیررسمی یا کاذب روی آورند،‌البته این موضوع تنها شامل حال روستاییان مهاجر به شهرها هم نمی‌شد زیرا حضور ساکنین شهرهای کوچک در شهرهای بزرگتر، تبعاتی مانند مهاجرت اولی را به همراه داشت.

عدم مهارت، مساوی با رشد شغلهای ناسالم

در این میان عدم مهارت انبوه متقاضیان مهاجر جویای کار که عمدتاً فاقد هرگونه تخصص و تجربه هستند، ازجمله دیگر عواملی است که باعث رشد شغل‌های ناسالم در جامعه شهری می‌شود. در این شرایط، از اهمیت و ارزش کارهای مفید و مولد کاسته شده و این طریقه راحت معیشت که بدون هیچ هزینه‌ای، سودآوری را به دنبال دارد، همانند یک بیماری مسری کم‌کم بخشی از جامعه که اغلب همان مهاجران حاشیه‌نشین، از جمله نیروهای اصلی آن هستند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.



این درحالیست که چون هیچ نظارت و کنترلی بر این مشاغل اعمال نمی‌شود، این دسته از افراد به راحتی دست به کارهایی می‌زنند که هیچ سواد یا مهارتی را لازم ندارد اما نکته مهم این است که در حال حاضر مشاغل کاذب، در حال تغییر هویت هستند و در مواردی به مشاغل پنهان و مدرن امروزی تبدیل شده‌اند.

افرادی که به این شغل‌ها روی می‌آورند در واقع جزئی از بیکاری پنهان را تشکیل می‌دهند که در ظاهری فریبنده و جذاب مخفی شده‌اند و اگر جامعه‌ای نتواند برای جمعیت آماده به کار خود فرصت شغلی ایجاد کند، بسیاری بیکاران، به مشاغل کاذب و غیررسمی روی می‌آورند؛ عاملی که به گفته بسیاری از کارشناسان، گسترش مفاسد اخلاقی، قتل، دزدی، ناامنی و ... را در پی خواهد داشت.

اینگونه است که به نظر می‌رسد علت آفات اصلی و آسیبهای اجتماعی که به طور غیر رسمی از طریق مهاجرت و در نتیجه تضاد فرهنگی، بیکاری و فقر ایجاد می‌شود، همان مشاغلی است که به طور پنهان جامعه را به یک چالش می‌کشاند.



در حال حاضر تنها در پایتخت بیش از 500 هزار نفر از طریق شغلهای کاذب امرار معاش می‌کنند و در این شرایط جامعه که همه شاهد آن هستیم، اگر سیگارفروشی و مسافرکشی نباشد، تعداد کثیری هیچ راه دیگری برای امرار معاش ندارند.



لزوم حمایت از تولید کنندگان

البته در حالی که از تولیدکنندگان آنگونه که باید و شاید حمایت نمی شود و موانع بسیاری در هر حرکت فعال اقتصادی وجود دارد، عنوان کردن اسم شغل کاذب صحیح نیست . در کشوری که به علت رشد فزاینده جمعیت نیاز سریع به شغل احساس می شود مشاغل خدماتی که می تواند شامل بعضی از مشاغل کاذب هم باشد بهترین راه حل است که با کمترین سرمایه بیشترین شغل را ایجاد می کند و عموما اگر رفاه افراد را بالا ببرد مردم حاضر به پرداخت هزینه آن نیز خواهند بود.

با پیشرفت اقتصاد و صنعتی شدن، همه دنبال راه‌های مختلف برای تامین معاش هستند، چه سیگارفروشی باشد یا مسافرکشی یا برج‌سازی و چه راه‌اندازی و اداره یک سایت اینترنتی! متاسفانه شکل گیری این شغلها (چه بساز و بفروش و چه مسافرکش و ...) در اثر ناتوانی جامعه دولتی، مهندسی و قانونگذاری ما در حل مشکلات شهری است.

حال اگر یک سیستم جامع و طراحی شده حمل و نقل شهری داشته باشیم آیا باز جایی برای مسافرکشی هست.

کودکان، حلقه‌ای از زنجیره مشاغل کاذب

در بین صاحبان مشاغل غیررسمی، کودکان و نوجوانان نیز گاهی نقشی پررنگ دارند چنانچه فراوان‌ترین گروه سنی که در این حلقه قرار می‌گیرند، اطفال بین سنین 10 تا 15 سال هستند که بعضاً کارشان دستفروشی، فالگیری، سیگارفروشی، گدایی و ... است.

درآمد این کودکان با وجودی که به قیمت از دست دادن استعداد، درس و مدرسه و تفریح آنان و ماندگاری در فقر و افتادن در وادی جرم و آسیبهای اجتماعی آنها تمام می‌شود، نقش مهمی در زندگی و معیشت خانواده داشته و گوشه‌ای از نیازهای مادی آنها را تأمین می‌کند؛ همان خانواده‌ای که ممکن است خود، حاصل مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد.

این درحالی است که علاوه بر کودکان، بسیاری از زنان نیز در جرگه این مشاغل قرار می‌گیرند و آنان نیز با دستفروشی یا تکدی‌گری به این کار می‌پردازند. تراکم این قبیل مشاغل، بستری برای ایجاد آسیبهای اجتماعی است که خود تابعی از اجتماعات متراکم انسانی محسوب می‌شود.

بنابراین آنها عموماً در مراکز تجمع یا عبور و مرور انسان‌ها حضور دارند و با آسیبهایی که از این طریق به جامعه می‌زنند، نه تنها اقتصاد ناسالم را تداعی می‌کنند بلکه چهره شهر را نیز به زشتی سوق می‌دهند.

وجود گداها، فال‌فروشان، جیب‌برها و ... همانند چراغ‌های هشداردهنده روالی را اخطار می‌دهند که سلامت اجتماع و اقتصاد را به مخاطره می‌اندازند.

اصلاح فرهنگ کار

پیشینیان ما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، اعتقاد داشتند که باید کار کرد تا با درآمد حاصله بتوان چرخ زندگی را به حرکت واداشت، اما در حال حاضر به دلیل جا افتادن فرهنگ غلط واسطه‌گری، مردم و به خصوص جوانان به دنبال شغلهایی می‌روند که سهل‌الوصول است.



آنان با فرار از کارهای سخت و تولیدی سعی می‌کنند سود خود را در شغل‌های کاذب جستجو کنند. تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود و برای متولد شدن شغل در جامعه بسترسازی نشود، ما نمی‌توانیم شاهد شغل‌های مناسب باشیم و هر روزه با شیوع شغل‌های کاذب، جامعه رو به پذیرش آن خواهد رفت.



بسترآفرینی برای کار، راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و ایجاد زمینه‌های اشتغال از عواملی است که باید برای برون رفت از این مسئله ایجاد شود و از طرفی اگر برای مهاجرت به شهرهای بزرگ فکری نشود، آنگاه حضور در این شهرها می‌تواند نوعی تضاد فرهنگی را موجب شود تا مهاجران ناخودآگاه به اقشار هنجارشکن جامعه شهری تبدیل شوند.

جوانانی که تا دیروز در محیط شهرها یا روستاهای کوچک پرورش یافته بودند، اکنون در کلانشهرها رفتارهای جدیدی را تجربه می‌کنند که هیچ سنخیتی با فرهنگ گذشته آنها ندارد و چون تنها می‌خواهند از شرایط موجود رهایی یابند، دست به فعالیتهایی می‌زنند که با فرهنگ آنها متفاوت است؛ امری که با پیدایش خرده فرهنگ‌ها و تضاد آن با فرهنگ شهری، نابسامانی و هرج‌ومرج را به دنبال خواهد آورد.

افزایش بهره‌وری و تقویت مراکز کاریابی

کارشناسان معتقدند، برای برون رفت از این مشکل باید با امکانات وسیع و بررسی‌های دقیق، عوامل و ریشه‌های پیدایش و تداوم این مشاغل را شناسایی و با برنامه‌ریزی‌های همه جانبه، ساختار اقتصادی کشور براساس اولویتها، تنظیم و اصلاح شود.



این درحالیست که بهترین راه تأمین اقتصادی و اجتماعی مردم، اصلاح فرهنگی جامعه و شرکت دادن فعالانه مردم در برنامه‌ریزی‌هاست. از طرفی افزایش بهره‌وری کیفیت از طریق آموزش کارکنان، جذب مشارکت بخش خصوصی، توسعه اقتصادی در روستاها و تبدیل دافعه‌ها به جاذبه و تشویق به بازگشت مهاجران از شهرها به روستاها و شهرهای کوچک و در نتیجه استفاده از پتانسیل‌های بالقوه، گام‌هایی است که می‌تواند جامعه را از این مشکلات رهایی دهد البته به شرطی که مجموعه موارد یاد شده همراه با مدیریت صحیح باشد.

